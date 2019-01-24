Никитюк оголилась ниже пояса: пикантные снимки

Украинская ведущая, финалистка шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой во время отдыха на Мальдивах, оголившись ниже пояса.
Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram, рассказав, что не хочет возвращаться домой с отдыха.
"Теперь понимаю почему Робинзон Крузо не хотел возвращаться домой. Вы не знаете, что за примета? Когда мальдивский аист садится на твою виллу? Назвали мы его Адик", – подписала она под фото.
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
В сети бурно отреагировали на новые снимки Никитюк. Пользователи сравнили ее с амазонкой и богиней, а некоторые также отметили, что аист на крыше – к беременности.
"О, какая девушка", "Богиня", "Амазонка", "Леся, жди, скоро ты забеременеешь", "Пополнение будет", – отметили пользователи.
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк взбудоражила поклонников пикатными снимками на пляже во время отдыха на Мальдивах.
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