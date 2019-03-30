На втором году предлагали взятку 20-30 тысяч долларов - генеральный продюсер YUNA Павел Шилько

22 марта в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA-2019. На следующий день известный музыкальный менеджер Александр Кажиян опубликовал в Facebook критичный пост.

"Был несколько удивлен обнаружив в списке себя любимого, потому что я не голосовал. Если у YUNA есть доказательства обратного, прошу их предоставить. Ну и был очень удивлен присутствию в списках "мертвых душ", а именно сразу двух полных тёзок: Наталья Заяц — менеджер Мейхер и Наталья Заяц — продюсер Мейхер".

Пользуясь случаем, OBOZREVATEL связался с генеральным продюсером YUNA Павлом Шилько, чтобы выяснить все непонятные моменты.

- Если коротко, то после премии произошел скандал. Как восприняли пост Кажияна?

- Я бы это не называл скандалом. Скандал – это когда ссорятся обе стороны. YUNA и компания Deloitte совместно делают свою работу. Если кто-то чего-то не понимает, то это просто от незнания деталей.

- Кажиян написал в ФБ, что его фамилия есть в списках, но он не голосовал. Как так случилось?

- Это абсолютно нормальная тема. Это называется "приглашенные члены жюри". Мы зовем их по определенным категориям, которые указаны у нас в регламенте. Кажиян – менеджер артистов, которые неоднократно номинировались на YUNA. Мы, конечно, хотели, чтобы он проголосовал.

Он не проголосовал, но это его право. Мы не контактируем с членами жюри в период голосования. Только передаем списки Deloitte, а они уже проводят голосование. Из 160 членов проголосовало 129 – это очень хороший показатель.

- Еще одна претензия была связана с продюсером Надежды Мейхер Натальей Заяц, которая была в списке дважды. Как так получилось?

- Это механическая история с сайтом. Я не знаю проголосовала она или нет, но если и проголосовала, то засчитан был один голос. Иначе быть не может.

- Реакции Deloitte на всю эту историю не было. Почему?

- Это даже смешно. Только совершенно некомпетентный человек может усомниться в компании Deloitte, которая больше 170 лет на международном рынке и является аудитором множества мировых мероприятий.

Почему компания Deloitte должна в чем-то оправдываться? В чем?

Каждый год Deloitte выпускает свой стандартный пресс- релиз, где описывает механику голосования и получения результатов. Если внимательно почитать, вопросов не возникает

- В следующем году Кажиян будет в списке членов жюри или уже нет?

- Я бы хотел его пригласить, ведь он менеджер топовых артистов Украины. Но я же не могу его заставить. Это его личное право.

- По какому принципу составляется список членов жюри?

- Членами жюри премии YUNA являются: программные директора, музыкальные редактора, ведущие эфира радиостанций и телеканалов, музыкальные критики изданий, представители билетных операторов, организаторы концертов, менеджмент артистов, саунд-продюсеры и композиторы, клипмейкеры. На втором этапе подключаются обладатели YUNA.

- Вам не кажется, что 160 членов жюри – это слишком много, и вы создаете для себя путаницу?

- Не кажется. Чем больше членов жюри – тем больше возникает разрыв между номинантами. Поэтому мы с каждым годом пытаемся увеличивать их количество. Чтоб вы понимали, в премии Грэмми на много больше членов жюри. У нас просто не такой большой рынок.

Павел Шилько и Мохаммад Захур

- Я правильно понимаю, что должности людей в списке указаны на тот момент? Потому что многие из них не совпадают с нынешними.

- Если люди работали в этой должности на момент начала голосования, то имеют право так называться.

- У украинских премий очень плохая репутация. Считается, что каждую можно купить за деньги. Вам поступали предложения о продаже наград?

- Это было в первые пару лет, пока мы не объяснили, что мы только организаторы и придумали концепт. К голосованию мы не имеем никакого отношения. Никаких вариантов подкупа быть не может, а если кто-то хочет подкупить компанию Deloitte…не смешите меня.

23-59.com.ua Павел Шилько с женой

- Сколько денег предлагали?

- На каком-то втором-третьем году YUNA предлагали 20-30 тысяч долларов. Я уже даже имена не вспомню. Но я на это улыбался и объяснял, что мы сделали правильную международную систему, в которой можем влиять только на организацию премии. К голосованию мы отношения не имеем.

- Тема гастролей в России сейчас особенно болезненный момент. Если член жюри или артист ездит туда с концертами, то он может голосовать или попасть в номинанты YUNA?

- Есть регламент, в котором написано, что номинироваться могут те артисты, чьи песни на протяжении календарного года YUNA находились в ротации национальных телеканалов или радиостанций. Если их крутили, то они имеют право попасть. Дальше уже право членов жюри — голосовать или нет.

Мы действуем по регламенту. В регламенте этого нет.

- А лично вы хотели бы их внести?

- Мое мнение по этой теме не имеет никакого отношения к YUNA.

- Всей бы истории можно было бы избежать, если бы вы вывесили список голосовавших. Почему не стали этого делать?

- Весь процесс голосования обеспечивается компанией Deloitte. И так же, как на церемонии Grammy, компания Deloitte не оглашает финальный список проголосовавших членов жюри — во избежание влияния со стороны на процесс голосования.

Представим себе американский рынок. Допустим, что проголосовало 70% Академии Грэмми, идет вручение, вывешивают списки. Потом оказывается, что 10 членов жюри, с которыми знаком Бруно Марс вообще не проголосовали. И тут он начинает им звонить и наезжать, а это ведет к определенным междусобойчикам.

- На YUNA выступала Мишель Андраде, который не было в номинации, а победительница Алина Паш – нет. Почему?

- В регламенте нигде не написано, кто выступает. У нас есть негласное правило генерального продюсера: весь список выступающих строится только из номинантов или из предыдущих победителей YUNA.

В данном случае Андраде выступала, как представитель трехкратных победителей YUNA в номинации "менджмент артиста". Это было мое решение. Абсолютно нормальное.

Три года подряд быть лучшим менеджментом – это заслуживает того, чтобы их артист выступил.

- Эта история как-то повлияет на организацию в следующем году?

- Собаки лают караван идет. У нас есть экспертный совет. За время существования совета мы очень многое поменяли. После небольшой паузы мы в мае проведем первое заседание и будем дальше развивать нашу музыкальную индустрию.

До встречи на девятой премии YUNA в марте 2020 года!

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