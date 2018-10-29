"Ничего не осталось": Лорак раскритиковали за вызывающие поведение на публике

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая является частым гостем на российских вечеринках и концертах, озадачила поклонников странным видео, на котором показала неуместный танец под собственную песню.

Так, артистка обнародовала на своей странице в Instagram ролик, где двигается под композицию "Я видела сон", ранее презентованную певицей, как личное признание о семейной драмме.

Резкие и угловатые движения Ани рассмешили ее подписчиков, а у некоторых вызвали попросту раздражение.

"Ани, не танцуйте! Танцы - это не ваше, к сожалению", - написали пользователи.

"Это как же нужно слепо любить себя, чтобы, зная, что танцует как рагуль, выкладывать очередное видео", - возмутились другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты Ани Лорак заподозрили ее в депрессии, поскольку в последнее время певица все чаще демонстрирует вызывающее поведение для того, чтобы привлечь внимание публики. Многие считают, что таким образом Лорак скрывает от поклонников душевную травму, спровоцированную семейными проблемами.

Так, в настоящее время артиска переживает бракоразводный процесс со своим мужем из-за его измены. Супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов, где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей. В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драме не комментирует.