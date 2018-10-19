''Ни о чем не жалей'': личное признание Лорак вызвало ажиотаж в сети

Душещипательное личное признание украинской певицы Ани Лорак, переживающей в настоящее время скандальный разрыв со своим супругом, вызвало ажиотаж в сети.

Так, после семейной драмы Лорак презентовала песню о супружеской измене, которую ее фаны посчитали автобиографической. После премьеры поклонники начали массово жалеть артистку, высказывая ей слова поддержки на официальном аккаунте в Instagram.

Фолловеры Каролины отметили, что артистка в последнее время выглядит очень грустно, а также совсем несчастной.

Другие же посоветовали ей не жалеть о том, что уже совершено и дальше двигаться вперед.

Новая песня Ани Лорак "Я видела сон":

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и ее супруг Мурат подали на развод из-за его измены. В июле 2018 года его засняли в одном из киевских караоке-клубов, где Мурат проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей. В строчках своей новой песни, которую Ани назвала "признанием", она спела о том, как переживает из-за измены.