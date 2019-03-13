''Ни ходить, ни дышать не могла'': беременная жена Бабкина рассказала о проблемах в туре

Будучи уже беременной третьим ребенком, супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана отправилась с мужем в тур, который был запланирован до положения и не мог быть отменен.

В беседе с журналистами "КП в Украине" она вспомнила, как надеялась, что в дороге между 24 городами у нее не будет токсикоза. Однако все сложилось так, что жена артиста буквально не могла "ни сидеть, ни ходить, ни дышать".

Фото: gloss.ua

"Все это время мы с Сережей были в туре. Тур большой - 24 города. Но тур планировался очень давно, а у нас получилось так: когда мы узнали, надо было уже ехать. Я, конечно, очень надеялась, что у меня не будет такого токсикоза, как в первые две беременности. Но не сложилось. Как только мы поехали в тур, у меня началось такое, что я ни сидеть, ни ходить, ни дышать не могла", - рассказала она.

"Помню, утром открывала глаза и думала: "Господи, скорее бы уже ночь". В туре же еще и жизнь другая: эти постоянные запахи сигарет, кофе, еды меня просто измучили. Не передать словами. Не знаю, как все выдержала", - добавила супруга певца.

В разговоре с изданием Бабкина также упомянула, что ждут супруги мальчика.

"Мне тоже, честно говоря, хотелось девочку. Но я знала, что будет мальчик. Четыре года назад мне приснился сон, утром я проснулась и говорю Сереже: "Нас с тобой ждет мальчик. Он, получается, ждал нас четыре года. И я понимала, что именно сейчас девочки быть не может. У меня уже тогда было четкое осознание, что это был вещий сон", - вспомнила она.

Напомним, с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.

Сегодня Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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