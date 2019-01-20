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Незрячая девушка заставила рыдать Монатика и Кароль в ''Голосі країни'': трогательное видео

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В первом выпуске девятого сезона шоу "Голос країни" выступила Ксения Бахчалова, которая с детства страдает серьезной патологией зрения и практически ничего не видит. Своим пением вокалистка довела до слез срезу двух судей проекта: Тину Кароль и Дмитрия Монатика (MONATIK).

Так, девушка исполнила на этапе "слепых прослушиваний" лирическую песню украинской певицы Джамалы "Крила". Видео с выступлением Ксении опубликовано на официальном YouTube-канале "Голоса" (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Так случилось, что при рождении мне передавили зрительный нерв... Теперь у меня очень быстро двигаются глаза и я практически ничего не вижу. Но я сумела закончить консерваторию как вокалистка, и как теоретик. Я хочу на своем примере показать, что вопреки всем недостаткам внешности, каждый сможет найти свое место на сцене", – разоткровенничалась Ксения.

Буквально с первых строчек песни, исполнение Бахчаловой растрогало судей: слезы блестели на глазах у Тины Кароль и Монатика. Вскоре оба представителя судейской четверки начали открыто плакать. В итоге к девушке повернулись трое судей: Кароль, MONATIK и Потап (Алексей Потапенко).

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"Я в восторге от вас, от вашего исполнения. Вы такая тонкая натура, такая лирическая. У вас так много счастья и вселенной, которых еще не было на этой сцене. Ты являешься надеждой для нас", – высказалася плачущая Тина.

Ксения Бахчалова

Ксения Бахчалова

Скриншот из видео (YouTube)

Ксения Бахчалова

Ксения Бахчалова

Скриншот из видео (YouTube)

"Я должен признаться, что покорен вами. Не каждый может заставить рыдать взрослого человека. У вас есть особый дар, настолько это было честно и до глубины души..." – добавил Монатик, утирая слезы.

В итоге, выслушав комплименты со стороны судей, Ксения Бахчалова приняла решение продолжить свои выступления в проекте в команде Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокальный проект "Голос країни" (девятый сезон) стартовал в воскресенье, 20 января, на телеканале 1+1. Ознакомиться с самыми яркими моментами первого выпуска вы можете по этой ссылке.

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Тема
Голос країни
Персоны
Тина КарольMONATIKMonatik
Тег
Голос країни-9
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Dell Alex
Dell Alex
Вот как-то пофиг )))))))))) Изначально ))
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