Незрячая девушка заставила рыдать Монатика и Кароль в ''Голосі країни'': трогательное видео

В первом выпуске девятого сезона шоу "Голос країни" выступила Ксения Бахчалова, которая с детства страдает серьезной патологией зрения и практически ничего не видит. Своим пением вокалистка довела до слез срезу двух судей проекта: Тину Кароль и Дмитрия Монатика (MONATIK).

Так, девушка исполнила на этапе "слепых прослушиваний" лирическую песню украинской певицы Джамалы "Крила". Видео с выступлением Ксении опубликовано на официальном YouTube-канале "Голоса" (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Так случилось, что при рождении мне передавили зрительный нерв... Теперь у меня очень быстро двигаются глаза и я практически ничего не вижу. Но я сумела закончить консерваторию как вокалистка, и как теоретик. Я хочу на своем примере показать, что вопреки всем недостаткам внешности, каждый сможет найти свое место на сцене", – разоткровенничалась Ксения.

Буквально с первых строчек песни, исполнение Бахчаловой растрогало судей: слезы блестели на глазах у Тины Кароль и Монатика. Вскоре оба представителя судейской четверки начали открыто плакать. В итоге к девушке повернулись трое судей: Кароль, MONATIK и Потап (Алексей Потапенко).

"Я в восторге от вас, от вашего исполнения. Вы такая тонкая натура, такая лирическая. У вас так много счастья и вселенной, которых еще не было на этой сцене. Ты являешься надеждой для нас", – высказалася плачущая Тина.

Ксения Бахчалова Скриншот из видео (YouTube)

Ксения Бахчалова Скриншот из видео (YouTube)

"Я должен признаться, что покорен вами. Не каждый может заставить рыдать взрослого человека. У вас есть особый дар, настолько это было честно и до глубины души..." – добавил Монатик, утирая слезы.

В итоге, выслушав комплименты со стороны судей, Ксения Бахчалова приняла решение продолжить свои выступления в проекте в команде Тины Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокальный проект "Голос країни" (девятый сезон) стартовал в воскресенье, 20 января, на телеканале 1+1. Ознакомиться с самыми яркими моментами первого выпуска вы можете по этой ссылке.

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