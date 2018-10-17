''Невыносимо мерзко, бездушно и чудовищно'': Бузова ошарашила фанов трагической любовной историей

Скандальная российская телеведущая и певица, звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками печальной личной историей о любовных отношениях с мужчиной, которые принесли ей много боли и страдания.

Так, артистка отметила, что последний ее избранник Денис часто изменял, поднимал руку на женщин и употреблял запрещенные вещества. Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram.

"Ужас происходящего до сих пор не укладывается у меня в голове. Я попала под влияние человека, который оказался не таким, каким я его видела сквозь призму своей влюбленности. Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто..." - рассказала опечаленная Бузова, добавив, что поначалу пыталась не обращать внимания на ложь своего партнера.

Также артистка поделилась тем, что сейчас они с мужчиной расстались и никогда больше не смогут быть вместе, потому что она не сумеет построить отношения с человеком, который обманывает, изменяет, использует, предает и продает.

"Прикрываясь словами о безграничной любви, ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение. Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещенных препаратов!" - подчеркнула обиженная Ольга.

Также Бузова добавила, что впервые в жизни встретила такого чудовищного и бездушного человека.

"Мне очень больно, что люди так бесцеремонно могут влезать в душу других, и крушить там все ради своей выгоды! А когда плюют в душу человеку, который тебе поверил, становится просто невыносимо мерзко", - подытожила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о том, с каким мужчиной готова заняться сексом.