"Невозможно смотреть без слез": видео "влюбленных" Началовой и Зеленского растрогало сеть

Пользователи сети припомнили совместную работу актера студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с трагически умершей российской певицей Юлией Началовой.

Так, поклонники вспомнили, что артисты вместе снимались в мюзикле "Три мушкетера" почти 15 лет назад, в 2004 году. Зеленский и Началова сыграли главных героев: влюбленную пару д'Артаньяна и Констанцию. Под роликом на YouTube начали массово оставлять трогательные комментарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По сюжету, между главными героями вспыхивает любовь с первого взгляда. В конце фильма персонажи Зеленского и Началовой остаются вместе.

Зеленский и Началова в фильме "Три мушкетера" YouTube

Примечательно, что Владимир Зеленский является одним из авторов мюзикла "Три мушкетера". Также в нем сыграл легендарный артист Владимир Этуш, который умер на 97 году жизни в марте 2019 года.

В комментариях под видео пользователи оставили множество теплых слов в память покойной Началовой.

Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА" YouTube (скриншот из видео)

Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА" YouTube (скриншот из видео)

"Зашла, чтобы еще раз посмотреть на девочку с самыми красивым глазами. Юленька, тебя забыть невозможно. И Этуш,который ушел за несколько дней до Юли..." – написали поклонники.

"Теперь песня Констанции в мюзикле настолько пронзительно звучит... Смотреть без слез невозможно", – добавили другие,

Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА" YouTube (скриншот из видео)

Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА" YouTube (скриншот из видео)

Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА" YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!