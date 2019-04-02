"Невозможно смотреть без слез": видео "влюбленных" Началовой и Зеленского растрогало сеть

Пользователи сети припомнили совместную работу актера студии "Квартал 95" и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с трагически умершей российской певицей Юлией Началовой.
Так, поклонники вспомнили, что артисты вместе снимались в мюзикле "Три мушкетера" почти 15 лет назад, в 2004 году. Зеленский и Началова сыграли главных героев: влюбленную пару д'Артаньяна и Констанцию. Под роликом на YouTube начали массово оставлять трогательные комментарии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По сюжету, между главными героями вспыхивает любовь с первого взгляда. В конце фильма персонажи Зеленского и Началовой остаются вместе.
Зеленский и Началова в фильме "Три мушкетера"
YouTube
Примечательно, что Владимир Зеленский является одним из авторов мюзикла "Три мушкетера". Также в нем сыграл легендарный артист Владимир Этуш, который умер на 97 году жизни в марте 2019 года.
В комментариях под видео пользователи оставили множество теплых слов в память покойной Началовой.
Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА"
YouTube (скриншот из видео)
Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА"
YouTube (скриншот из видео)
"Зашла, чтобы еще раз посмотреть на девочку с самыми красивым глазами. Юленька, тебя забыть невозможно. И Этуш,который ушел за несколько дней до Юли..." – написали поклонники.
"Теперь песня Констанции в мюзикле настолько пронзительно звучит... Смотреть без слез невозможно", – добавили другие,
Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА"
YouTube (скриншот из видео)
Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА"
YouTube (скриншот из видео)
Зеленский и Началова в мюзикле "ТРИ МУШКЕТЕРА"
YouTube (скриншот из видео)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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