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Невестка народного артиста Украины похвасталась сексуальным телом

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова похвасталась своим подписчикам сексуальным фото в черном обтягивающем боди.

На личной странице в Instagram девушка опубликовала селфи в зеркале, на котором запечатлена в одном лишь купальнике.

"Спорт - время для отдыха или размышлений? Иногда это нужно, чтобы выпустить пар, иногда, чтобы отключить работу мозга хотя бы ненадолго, иногда, чтобы остаться наедине с собой и порассуждать перед принятием решения", - поделилась размышлениями Логунова.

На фото также можно рассмотреть и часть эффектного тату, которое украшает правую ногу Логуновой. Подобные фотографии нередко появляются в профиле знаменитости, за которой следят более 50 тыс. пользователей сети.

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Также нередко точеная фигура невестки народного артиста Украины Остапа Ступки становится причиной споров в соцсети. Девушку не единожды призывали перестать худеть.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Полина Логунова поделилась секретом невероятного похудения.

Персона
Полина Логунова
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagramфотографии
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