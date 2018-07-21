Невестка народного артиста Украины блеснула сексуальной фигурой в белье

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова блеснула спортивной фигурой в Instagram.

На личной странице в соцсети девушка опубликовала селфи в зеркале, на котором запечатлена в нижнем белье.

В комментариях к посту Логунова рассказала, почему организм требует сладкого. По словам девушки, зачастую так проявляется нехватка гормона "счастья".

"Гормон "счастья" - серотонин, дает настроение и энергию, его недостаток приводит к депрессии, более 90% этого полезного гормона синтезируется в кишечнике, и всего ничего - в головном мозге", - отметила она.

На фото также можно рассмотреть и часть эффектного тату, которое украшает правую ногу Логуновой. Подобные фотографии нередко появляются в профиле знаменитости, за которой следят более 50 тыс. пользователей сети.

Также нередко точеная фигура невестки народного артиста Украины Остапа Ступки становится причиной споров в соцсети. Девушку не единожды призывали перестать худеть.

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