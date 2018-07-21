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СпортLady

Невестка народного артиста Украины блеснула сексуальной фигурой в белье

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Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая и фитнес-блогер Полина Логунова блеснула спортивной фигурой в Instagram.

На личной странице в соцсети девушка опубликовала селфи в зеркале, на котором запечатлена в нижнем белье.

Почему хочется сладкого 🍫 Стресс, зима-холода, устали после работы, бросаете курить и хочется сладкого...знакомо? Просто вам хотения счастья☺️ Гормон "счастья" - серотонин, даёт настроение и энергию, его недостаток приводит к депрессии, более 90% этого полезного гормона синтезируется в кишечнике, и всего ничего - в головном мозге. 🧠 ))) P.S. По вопросам ПП ПИШИТЕ В ДИРЕКТ. И напомню, это НЕ марафон, это индивидуальная работа. 🌸

Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)

В комментариях к посту Логунова рассказала, почему организм требует сладкого. По словам девушки, зачастую так проявляется нехватка гормона "счастья".

"Гормон "счастья" - серотонин, дает настроение и энергию, его недостаток приводит к депрессии, более 90% этого полезного гормона синтезируется в кишечнике, и всего ничего - в головном мозге", - отметила она.

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На фото также можно рассмотреть и часть эффектного тату, которое украшает правую ногу Логуновой. Подобные фотографии нередко появляются в профиле знаменитости, за которой следят более 50 тыс. пользователей сети.

Дробное питание☝🏽 Милые девочки - дробное питание не для всех, аргумент типа - "так вы не останетесь голодной", тоже одно из заблуждений. Такое питание подходит для людей, страдающих острыми болезнями желудочно - кишечного тракта. Если вы имеете заболевания связанные со своей гормонального фона, нарушением углеводного обмена, бодаетесь с гипорериозом, бесплодием, СПКЯ и ваш вес не двигается с мертвой точки - дробное питание для вас ЗАПРЕЩЕНО 🚫 Именно поэтому моя ПП индивидуальная, а не марафонно - групповая ♥️😘

Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova)

Также нередко точеная фигура невестки народного артиста Украины Остапа Ступки становится причиной споров в соцсети. Девушку не единожды призывали перестать худеть.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Полина Логунова поделилась секретом невероятного похудения.

Персона
Полина Логунова
Объекты
соцсетиInstagram
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