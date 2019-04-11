"Невеста?" Настя Каменских заинтриговала фанов неожиданной новостью

Украинская поп-дива Настя Каменских заинтриговала поклонников новостью о предстоящем релизе нового трека и клипа к нему.

Как отметила артистка на личной странице в Instagram, новая песня будет очень личной и полной самых нежных чувств.

"Сегодня на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" я представила очень особенную песню. Особенную, потому что она полна самых нежных чувств. Надеюсь, что, услышав ее, вы почувствуете сердцем все то, что я хотела сказать между строк", - указала певица.

К своему посту Каменских добавила черно-белое фото, а также короткий ролик. В кадре артистка запечатлена в пышном белом платье, что сразу вызвало разговоры о свадьбе.

"Я уже подумал, что это свадебное платье", "Наконец-то невеста?", "Настя, показалось, что это свадебное платье. Вам так идет", "Воу-воу, когда свадьба?" — поспешили отметить фолловеры звезды.

Однако платье, судя по всему, было выбрано для эфира или съемок клипа. В своем сообщении фанам Каменских указала, что премьера состоится уже в конце апреля. Новый трек получит название "Обещаю".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала поклонникам роскошное тело в прозрачном кружевном белье.

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