"Невеста?" Настя Каменских заинтриговала фанов неожиданной новостью

Украинская поп-дива Настя Каменских заинтриговала поклонников новостью о предстоящем релизе нового трека и клипа к нему.
Как отметила артистка на личной странице в Instagram, новая песня будет очень личной и полной самых нежных чувств.
"Сегодня на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" я представила очень особенную песню. Особенную, потому что она полна самых нежных чувств. Надеюсь, что, услышав ее, вы почувствуете сердцем все то, что я хотела сказать между строк", - указала певица.
К своему посту Каменских добавила черно-белое фото, а также короткий ролик. В кадре артистка запечатлена в пышном белом платье, что сразу вызвало разговоры о свадьбе.
"Я уже подумал, что это свадебное платье", "Наконец-то невеста?", "Настя, показалось, что это свадебное платье. Вам так идет", "Воу-воу, когда свадьба?" — поспешили отметить фолловеры звезды.
Сьогодні на "Вечері прем’єр з Катериною Осадчою" я презентувала дуже особливу пісню. Особливу, тому що вона сповнена найніжніших почуттів. Сподіваюся, що почувши її ви відчуєте серцем усе те, що я хотіла сказати між рядків. Вже в кінці квітня відбудеться офіційна прем’єра нового треку "Обіцяю"… та кліпу! Чекаєте?
Однако платье, судя по всему, было выбрано для эфира или съемок клипа. В своем сообщении фанам Каменских указала, что премьера состоится уже в конце апреля. Новый трек получит название "Обещаю".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских показала поклонникам роскошное тело в прозрачном кружевном белье.
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