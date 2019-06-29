Невероятный звук: песня легендарной Уитни Хьюстон вышла через 7 лет после смерти

Вышла новая песня в исполнении легендарной певицы Уитни Хьюстон через семь лет после ее смерти.

По данным журнал Rolling Stone, это кавер-версия на композицию "Higher Love" британского музыканта Стива Уиндвуда (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы).

Оригинал был выпущен в 1986 году, и через четыре года Хьюстон записала собственную версию. Эта песня должна была попасть в ее третий альбом — "I’m Your Baby Tonight" (1990), но кавер был позже выпущен в качестве бонусного трека в японской версии пластинки.

Уитни Хьюстон thecjexclusive.wordpress.com

"Мы хотим напомнить людям, почему они в первую очередь влюбились в Уитни", – рассказал менеджер культовой артистки Пэт Хьюстон.

Многие фанаты никогда раньше не слышали эту версию в исполнении Уитни. Она спела композицию в 1990 году, когда ездила с туром по стране. И лишь спустя семь лет после смерти решили возродить трек с невероятным звучанием в качестве первого из многих предстоящих проектов, посвященных ее творческому наследию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в США. Ей было всего 48 лет. Тело артистки нашли в ванной в гостиничном номере. Ходило много слухов, каким образом и почему она умерла. По версии следователей, это произошло из-за острой сердечной недостаточности, вызванной употреблением кокаина.

Уитни – одна из самых значимых личностей в истории популярной музыки. Она стала первой черной певицей, чьи видеоклипы попали в широкую ротацию MTV, чем наряду с Майклом Джексоном помогла в преодолении цветных барьеров для афроамериканских исполнительниц на телевидении и радио.

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