Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубиз

"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном

1.8т Читать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри впервые вышла на публику вместе с сыном Арчи Гаррисоном.

Маркл с двухмесячным малышом появилась на благотворительном матче по поло в графстве Суррей. На трибунах заметили также жену принца Уильяма Кейт Миддлтон с детьми, пишет The Sun.

Первый выход Меган в свет вместе с ребенком вызвал волну острой критики со стороны поклонников королевской семьи.

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Папарацци удалось заснять, как Маркл выходила из автомобиля с ребенком на руках. Многим показалось, что герцогиня совершенно не умеет обращаться с ребенком.

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Новости
Из-за Маркл "упал" сайт популярного бренда: как это произошло
Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи

Меган Маркл с сыном Арчи

The Sun

В частности, Меган неправильно держала мальчика и казалось, что она может уронить его.

Новости
Маркл крестила сына: в ее наряде на церемонии увидели скрытый смысл
"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном
"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном
"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном
"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Принц Гарри и Меган Маркл" на OBOZREVATEL.

Тема
Принц Гарри и Меган Маркл
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш

Блоги / мнения

ads pixel