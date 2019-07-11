"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри впервые вышла на публику вместе с сыном Арчи Гаррисоном.

Маркл с двухмесячным малышом появилась на благотворительном матче по поло в графстве Суррей. На трибунах заметили также жену принца Уильяма Кейт Миддлтон с детьми, пишет The Sun.

Первый выход Меган в свет вместе с ребенком вызвал волну острой критики со стороны поклонников королевской семьи.

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Папарацци удалось заснять, как Маркл выходила из автомобиля с ребенком на руках. Многим показалось, что герцогиня совершенно не умеет обращаться с ребенком.

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

Меган Маркл с сыном Арчи The Sun

В частности, Меган неправильно держала мальчика и казалось, что она может уронить его.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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