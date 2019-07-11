"Неумелая мать": Маркл остро раскритиковали за первый выход в свет с сыном

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга британского принца Гарри впервые вышла на публику вместе с сыном Арчи Гаррисоном.
Маркл с двухмесячным малышом появилась на благотворительном матче по поло в графстве Суррей. На трибунах заметили также жену принца Уильяма Кейт Миддлтон с детьми, пишет The Sun.
Первый выход Меган в свет вместе с ребенком вызвал волну острой критики со стороны поклонников королевской семьи.
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Папарацци удалось заснять, как Маркл выходила из автомобиля с ребенком на руках. Многим показалось, что герцогиня совершенно не умеет обращаться с ребенком.
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
Меган Маркл с сыном Арчи
The Sun
В частности, Меган неправильно держала мальчика и казалось, что она может уронить его.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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