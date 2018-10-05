''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

Экс-вокалистка культовой украинской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая также является супругой популярного певца Валерия Меладзе, поделилась соблазнительным фото, где засветила голую грудь.

На сексуальном черно-белом снимке Альбина изображена без белья, чем вызвала волну критики среди фанатов. Фотография опубликована на официальной странице певицы в Instagram.

Так, 39-летняя Джанабаева сфотографировалась в достаточно пикантном образе, однако поклонники в комментариях упрекнули женщину в неестественности и излишней любви к фотошопу.

Многие охарактеризовали артистку как "распущенной женщиной", а еще бесталанной, некрасивой и пошлой.

К слову, кроме критики многие фолловеры высказали свое восхищение в адрес Альбины, написав ей массу комментариев с красноречивыми комплиментами.

"Мне нечего сказать... Хочу смотреть и наслаждаться вами", - подчеркнули подписчикии Джанабаевой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото взрослого сына Джанабаевой и Меладзе утекло в сеть и вызвало настоящий фурор среди поклонников знаменитой пары. Стоит отметить,что многие годы Валерий и Альбина скрывали свои отношения.