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СпортLady

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-вокалистка культовой украинской поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая также является супругой популярного певца Валерия Меладзе, поделилась соблазнительным фото, где засветила голую грудь.

На сексуальном черно-белом снимке Альбина изображена без белья, чем вызвала волну критики среди фанатов. Фотография опубликована на официальной странице певицы в Instagram.

Так, 39-летняя Джанабаева сфотографировалась в достаточно пикантном образе, однако поклонники в комментариях упрекнули женщину в неестественности и излишней любви к фотошопу.

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Многие охарактеризовали артистку как "распущенной женщиной", а еще бесталанной, некрасивой и пошлой.

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

К слову, кроме критики многие фолловеры высказали свое восхищение в адрес Альбины, написав ей массу комментариев с красноречивыми комплиментами.

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"Мне нечего сказать... Хочу смотреть и наслаждаться вами", - подчеркнули подписчикии Джанабаевой.

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

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''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

''Неудачная поза распущенной женщины'': экс-''ВИА Гру'' осудили фаны за фото с голой грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото взрослого сына Джанабаевой и Меладзе утекло в сеть и вызвало настоящий фурор среди поклонников знаменитой пары. Стоит отметить,что многие годы Валерий и Альбина скрывали свои отношения.

Персоны
Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзе
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