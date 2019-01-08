''Нет у меня родины'': продюсер Лободы сделала скандальное заявление об Украине

Продюсер скандальной украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, почему они отказались от концертов в Украине и практически не посещают страну.

Крапивина указала, что не считает Украину своей родиной, несмотря на то, прожила в стране большую часть своей жизни. Об этом она рассказала в программе "Эмпатия Манучи", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Телеграф

"Мы не ездим в Украину. Меня все устраивает, у нас география от Калининграда до Нью-Йорка. Лично я никакую родину не предавала. Родины у меня нет, можете считать меня не патриотом. Моя родина там, где моя семья", – заявила Крапивина.

Нателла Крапивина Скриншот из видео (YouTube)

Также известный продюсер добавила, что весьма хорошо относится к Украине, ведь в стране живет вся ее семья.

"При этом я очень люблю украинцев, люблю Киев и все, что у меня там было. У меня в Украине родился ребенок, мой отец строит там свою империю – он один из самых серьезных бизнесменов в стране. Все семья моя в Украине, поэтому связь моя с ней неразрывна", – высказалась продюсер Лободы.

Нателла Крапивина Скриншот из видео (YouTube)

"В России мы со Светой чувствуем себя "своими". Естественно, с нами дружат, нас принимают, но сначала много лет не хотели принимать. Только после выхода песни "К черту любовь" Лобода стала в России "своей", – подытожила Нателла.

Нателла Крапивина Скриншот из видео (YouTube)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал в соцсетях получение Православной церковью Украины Томоса об автокефалии, чем спровоцировал критику интернет-пользователей. Многие посчитали его высказывание неуместным и призвали "не цеплять ярлыки на других".