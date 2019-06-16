ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Нет слов!" Звезды "Квартал 95" снялись в сексуальной фотосессии

9.3тЧитать материал на украинском

Украинские звезды студии "Квартал 95" и участницы проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия и Марта Адамчук показали горячий совместный снимок.

Снимки общей фотосессии Адамчук опубликовала на личной странице в Instagram.

Звезды попробовали совместную йогу

Звезды попробовали совместную йогу

instagram

Звезды позировали для журнала Viva. "Недавно мы с Верой Кекелией впервые попробовали йогу", - подписала Адамчук. Снимки также опубликовала Кекелия: "Йогистки с Мартой Адамчук. Мы только учимся".

Новости
Звезда "Квартала 95" полностью разделась для фото: в сети фурор
Марта Адамчук

Марта Адамчук

instagram marta_adamchuk

Вера Кекелия

Вера Кекелия

instagram kekeliavera

Поклонники девушек пришли в восторг от снимков, расхвалив их в комментариях под фото. "Девчонки, вы прекрасны", "Нет слов", - писали комментаторы.

Новости
"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами
"Нет слов!" Звезды "Квартал 95" снялись в сексуальной фотосессии

скрин

"Нет слов!" Звезды "Квартал 95" снялись в сексуальной фотосессии

скрин

Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

Также другая артистка "Женского Квартала", ранее звезда шоу "Голос країни" Вера Кекелия похвасталась соблазнительным снимком в купальнике на пляже турецкого курорта Бодрум.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
26
16
Смешно
0
Интересно
15
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А що купували чи де обідали,забули написати.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Санин Влад
Санин Влад
Звёзды????я первый раз слышу эти фамилии)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel