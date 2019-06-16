"Нет слов!" Звезды "Квартал 95" снялись в сексуальной фотосессии

Украинские звезды студии "Квартал 95" и участницы проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия и Марта Адамчук показали горячий совместный снимок.

Снимки общей фотосессии Адамчук опубликовала на личной странице в Instagram.

Звезды попробовали совместную йогу instagram

Звезды позировали для журнала Viva. "Недавно мы с Верой Кекелией впервые попробовали йогу", - подписала Адамчук. Снимки также опубликовала Кекелия: "Йогистки с Мартой Адамчук. Мы только учимся".

Марта Адамчук instagram marta_adamchuk

Вера Кекелия instagram kekeliavera

Поклонники девушек пришли в восторг от снимков, расхвалив их в комментариях под фото. "Девчонки, вы прекрасны", "Нет слов", - писали комментаторы.

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Отметим, Марта Адамчук стала героиней второго номера журнала OBOZREVATEL. Подробнее об этом читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук ранее уже показывала горячий снимок, на котором позировала полностью обнаженной. Фото было сделано во время совместной с участницами "Женского Квартала" поездки в Турцию.

Также другая артистка "Женского Квартала", ранее звезда шоу "Голос країни" Вера Кекелия похвасталась соблазнительным снимком в купальнике на пляже турецкого курорта Бодрум.

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