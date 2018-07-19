"Нет слов": голая экс-солистка Nikita похвасталась сексуальным телом

Украинская певица и ди-джей, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко порадовала фанов в Instagram абсолютно голым фото, которым отметила свой новый рекорд по количеству подписчиков.

За жизнью знаменитости в соцсети с недавнего времени следят более 67 тысяч пользователей. Эту цифру Кумейко указала хештегом под новым пикантным фото.

"Обещано. Сделано", - указала артистка, добавив хештеги со своим сценическим ди-джей-именем Anastasia Domination, а также с цифрой 67 тысяч.

Прежде Кумейко публиковала лишь часть этой фотографии, чем заинтриговала фолловеров. Опубликовать полный снимок знаменитость пообещала как только количество подписчиков на ее странице достигнет отметки в 67 тысяч.

Снимок обнаженной Кумейко собрал более 3 тыс. лайков и ряд теплых комментариев ее фолловеров. Некоторые пользователи восхитились внешностью и фигурой звезды.

"Безумно нежная", "Нет слов, как всегда на высоте", - отметили в комментариях под постом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Светалан Лобода вызвала недоумение поцелуем с незнакомкой.