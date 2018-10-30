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''Нет слов'': экс-менеджер Приходько отреагировал на политический выпад певицы

3.4тЧитать материал на украинском

Украинский продюсер Денис Путинцев, ранее менеджер певицы Анастасии Приходько, не находит слов, чтобы прокомментировать ее решение не просто оставить сцену ради политики, но и присоединиться к команде кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Как отметил Путинцев в короткой беседе с OBOZREVATEL, он по-прежнему тепло относится к артистке, однако ее решение остается для него загадкой.

Анастасия Приходько и Денис Путинцев

Анастасия Приходько и Денис Путинцев

Фото: facebook.com

"Надеюсь, Настя приняла это решение осознанно и выверенно, без эмоциональной феерии, которая больше мешала ей в жизни, нежели помогала. Я по-прежнему трепетно отношусь к ней как к человеку. Но честное слово, у меня нет слов для комментария её решения..." - подчеркнул он.

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Напомним, в октябре певица Анастасия Приходько заявила, что покидает сцену. Тогда же артистка добавила, что ей надоело слышать о том, что она - "не формат". При этом, как стало известно позже, Приходько решила заняться политикой и таким образом уделять больше внимания украинской армии (в марте 2017 года Анастасия Приходько как почетный волонтер Украины была награждена медалью "За возрождение Украины").

К удивлению многих поклонников и фолловеров в сети, вечером 29 октября Приходько опубликовала Facebook пост, в котором заявила о намерении присоединиться к команде кандидата в президенты Юлии Тимошенко. По словам певицы, "пришло время осознанно сделать первый шаг в политической жизни".

Пост артистки вызвал неоднозначную реакцию и разделил ее подписчиков на два лагеря: тогда как одни поспешили выразить поддержку, другие признались в разочаровании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певица Анастасия Приходько рассказала о кризисе в личной жизни. По словам артистки, она переживает сейчас не лучшее время.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Анастасия ПриходькоАнастасія ПриходькоДенис ПутинцевЮлия Тимошенко
Место
Украина
Объекты
соцсетиFacebook
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