''Нет слов'': экс-менеджер Приходько отреагировал на политический выпад певицы

Украинский продюсер Денис Путинцев, ранее менеджер певицы Анастасии Приходько, не находит слов, чтобы прокомментировать ее решение не просто оставить сцену ради политики, но и присоединиться к команде кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Как отметил Путинцев в короткой беседе с OBOZREVATEL, он по-прежнему тепло относится к артистке, однако ее решение остается для него загадкой.

Анастасия Приходько и Денис Путинцев Фото: facebook.com

"Надеюсь, Настя приняла это решение осознанно и выверенно, без эмоциональной феерии, которая больше мешала ей в жизни, нежели помогала. Я по-прежнему трепетно отношусь к ней как к человеку. Но честное слово, у меня нет слов для комментария её решения..." - подчеркнул он.

Напомним, в октябре певица Анастасия Приходько заявила, что покидает сцену. Тогда же артистка добавила, что ей надоело слышать о том, что она - "не формат". При этом, как стало известно позже, Приходько решила заняться политикой и таким образом уделять больше внимания украинской армии (в марте 2017 года Анастасия Приходько как почетный волонтер Украины была награждена медалью "За возрождение Украины").

К удивлению многих поклонников и фолловеров в сети, вечером 29 октября Приходько опубликовала Facebook пост, в котором заявила о намерении присоединиться к команде кандидата в президенты Юлии Тимошенко. По словам певицы, "пришло время осознанно сделать первый шаг в политической жизни".

Пост артистки вызвал неоднозначную реакцию и разделил ее подписчиков на два лагеря: тогда как одни поспешили выразить поддержку, другие признались в разочаровании.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певица Анастасия Приходько рассказала о кризисе в личной жизни. По словам артистки, она переживает сейчас не лучшее время.