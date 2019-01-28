''Нет предела сексуальности'': Полякова в купальнике сверкнула прессом

Украинская поп-дива Оля Полякова восхитила поклонников очередной фотографией своего курорта на островах, в который отправилась в начале января с мужем и дочерьми.

В частности, на новой фотографии звезды в Instagram отметили ее спортивную фигуру: длинные ноги и накачанный пресс.

"Хочу туда! Кто с мной?" - написала певица, едва возвратившись домой.

Фото Поляковой собрало свыше 80 тыс. лайков, при этом фолловеры звезды не стали скрывать своего восторга от природы и внешности артистки, о чем тут же написали в комментариях.

"Это же рай", "Я хочу с вами. По-моему, именно так выглядит рай", "Боже, ваши ноги…", "А пресс. Оля, вы идеальная", "Очень крутая", "Нет предела сексуальности", "Наверное, лучшее место на Земле", - указали под снимком фолловеры звезды.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Оля Полякова впечатлила поклонников подростковым фото. Архивный снимок знаменитость опубликовала в личном профиле Instagram, поразив фолловеров сходством со старшей дочерью.

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