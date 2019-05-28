"Нет дыма без огня": еще один украинский музыкант собрался на парламентские выборы

Украинский певец и музыкант Виктор Павлик заявил, что ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым об участии в досрочных парламентских выборах 21 июля.

Об этом артист рассказал в комментарии LB.ua, однако подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы" – сказал Павлик.

Виктор Павлик facebook.com/vpavlik100

В свою очередь Журавлев сообщил, что ведет переговоры и с Виктором Павликом, и с поп-певцом Олегом Винником, информация о намерении которого баллотироваться в Раду появилась накануне.

Уточняется, что окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Пр этом продюсер Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует участвовать в выборах в Верховную Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Отметим, во внеочередных выборах в Раду также примет участие и знаменитый украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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