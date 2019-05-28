"Нет дыма без огня": еще один украинский музыкант собрался на парламентские выборы

Украинский певец и музыкант Виктор Павлик заявил, что ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым об участии в досрочных парламентских выборах 21 июля.
Об этом артист рассказал в комментарии LB.ua, однако подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.
"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы" – сказал Павлик.
Виктор Павлик
facebook.com/vpavlik100
В свою очередь Журавлев сообщил, что ведет переговоры и с Виктором Павликом, и с поп-певцом Олегом Винником, информация о намерении которого баллотироваться в Раду появилась накануне.
Уточняется, что окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.
Пр этом продюсер Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует участвовать в выборах в Верховную Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.
Отметим, во внеочередных выборах в Раду также примет участие и знаменитый украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году, но перед этим признался, что идет в политику.
Владимир Зеленский, который выиграл президентские выборы, сообщил, что был готов уступить и поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался.
16 мая в Киеве лидер группы "Океан Ельзи" представил свою партию"Голос" и назвал нескольких ее членов.
Вскоре Вакарчук заявил, что вместе с "Голосом" идет на досрочные выборы в Верховную Раду.
При этом известный социолог уверен, что Вакарчук проиграет Зеленскому на выборах в Раду, однако все же сможет "откусить" его рейтинг, как и отобрать часть голосов Петра Порошенко.
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