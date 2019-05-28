ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Нет дыма без огня": еще один украинский музыкант собрался на парламентские выборы

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский певец и музыкант Виктор Павлик заявил, что ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым об участии в досрочных парламентских выборах 21 июля.

Об этом артист рассказал в комментарии LB.ua, однако подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию "Стабильность", даже если не пойду на выборы" – сказал Павлик.

Новости
Выборы в Раду: прояснились нюансы голосования

Виктор Павлик

Виктор Павлик

facebook.com/vpavlik100

В свою очередь Журавлев сообщил, что ведет переговоры и с Виктором Павликом, и с поп-певцом Олегом Винником, информация о намерении которого баллотироваться в Раду появилась накануне.

Уточняется, что окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Пр этом продюсер Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует участвовать в выборах в Верховную Раду. Горбенко отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Отметим, во внеочередных выборах в Раду также примет участие и знаменитый украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виктор ПавликОлег Винник Василий Журавлев
Место
Украина
Теги
политикаВыборы 2019шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
господа артисы- это не сцена! популярность рости не будет - только падать!)))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения