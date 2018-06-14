УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Нери Оксман бросила Брэда Питта ради американского миллиардера

1.4тЧитать новость на украинском

Западная пресса сообщает, что актер Брэд Питт снова одинок. Согласно информации Page Six, профессор Массачусетского технологического института Нери Оксман нашла замену актеру.

В минувшие выходные Нери видели в Париже в компании 52-летнего американского финансиста миллиардера Билла Экмана.

Новости
Анджелина Джоли может потерять детей, если не наладит отношения с Брэдом Питтом

Экман в свободное время очень любит играть в теннис. В одном из любительских турниров он и принял участие в минувший уикенд. Как сообщает инсайдер, Нери сидела на трибуне болельщиков, а после игры вместе с Экманом была замечена на вечеринке. В 2016 году Билл Экман расстался с женой. У него трое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что официальный представитель актрисы Анджелины Джоли выступил с заявлением, в котором прокомментировал утечку информацию, касающуюся ее бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Персона
Брэд Питт
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги

Hit-парад