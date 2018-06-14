Нери Оксман бросила Брэда Питта ради американского миллиардера

Западная пресса сообщает, что актер Брэд Питт снова одинок. Согласно информации Page Six, профессор Массачусетского технологического института Нери Оксман нашла замену актеру.

В минувшие выходные Нери видели в Париже в компании 52-летнего американского финансиста миллиардера Билла Экмана.

Экман в свободное время очень любит играть в теннис. В одном из любительских турниров он и принял участие в минувший уикенд. Как сообщает инсайдер, Нери сидела на трибуне болельщиков, а после игры вместе с Экманом была замечена на вечеринке. В 2016 году Билл Экман расстался с женой. У него трое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что официальный представитель актрисы Анджелины Джоли выступил с заявлением, в котором прокомментировал утечку информацию, касающуюся ее бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.