"Ненавидит собственный народ": запрещенный в Украине продюсер "набросился" на Макаревича

Запрещенный в Украине продюсер, супруг скандальной певицы Валерии, Иосиф Пригожин жестко прокомментировал высказывания российского музыканта, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о пропаганде в РФ.

Пригожин резко заявил, что осуждает Макаревича, назвавшего россиян, поддающихся пропаганде, "злобными д*билами", отметив, что тот "одурел от собственного величия". Об этом пишет Ura.ru.

"Некоторые знаменитости о**енели от собственного величия и забыли, откуда сами взялись", - высказался Пригожин в адрес известного музыканта, возмутившись его "ненависти к русскому народу".

Иосиф Пригожин Minval.az

"Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос: как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение", - подчеркнул продюсер.

Напомним, во время своего путешествия по США Андрей Макаревич заявил в комментариях под записью на собственной странице в Facebook, что госпропаганда в современной России напоминает работу с двадцать пятым кадром, который превращает людей в злобных дебилов. В самом же посте Макаревича речь шла о том, насколько американцы добрее и спокойнее русских.

Как сообщал "Обозреватель", в свою очередь лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич отказался комментировать истерику в российских СМИ, которая возникла после его заявления.