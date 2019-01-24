''Немного жести'': звезда сериала ''Слуга народа'' показала свои кровавые фото

Украинская актриса, звезда сериалов "Слуга народа" и "Останній москаль" Галина Безрук поделилась в соцсети жуткими кровавыми кадрами. Очевидно, сценами из нового кинопроекта.

На свежих Instagram-снимках знаменитость испачкана кровью: багровые капли и потеки заметны на ее лице, руках и одежде.

"Немного прекрасной жести..." — сказала моя Ася, и я с ней согласилась! Красиво убивали меня", — прокомментировала фотографии Безрук.

Название проекта актриса решила оставить в тайне. Несмотря на то, что кадры действительно являются постановочными, некоторые фолловеры знаменитости выразили волнение.

"Жуть", "Фу, аж мурашки по коже, а это кино", "Очень правдоподобно", — прокомментировали пост актрисы.

Недавно Галина Безрук сообщила в соцсети, что приехала в Киев на съемки. Снова-таки, название будущей работы со своим участием актриса предпочла оставить в тайне.

Последние несколько лет знаменитость живет в Москве, где вышла замуж за российского актера Артема Алексеева и родила дочь.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская звезда сериалов Мария Порошина в 45 лет родила пятого ребенка. На личной странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией из роддома.

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