Недолго музыка играла: звезда Голливуда развелся через четыре дня после свадьбы

Известный голливудский актер Николас Кейдж подал на развод с молодой супругой, визажисткой Эрикой Койке, спустя четыре дня после свадьбы.

Неизвестно, что послужило причиной разрыва, однако актер подал иск о признании брака недействительным и отметил, что готов начать полноценный бракоразводный процесс, пишет The Blast.

Из документов, которые попали в руки журналистов, следует, что Кейдж и Койке поженились 23 марта, сразу после подачи заявления на разрешение брака. А иск о его расторжении был зарегистрирован 27 марта.

Если брак не признают недействительным, Кейдж планирует начать судебный бракоразводный процесс.

Николас Кейдж и Эрика Койке HELLO!

Ранее СМИ сообщали, что в день регистрации брака актер попал в объективы камер папарацци в нетрезвом виде и устроил скандал в одном из бюро Лас-Вегаса. Обвинив свою молодую избранницу в корысти, он громко оповестил всех присутствующих о том, что ее бывший парень продавал наркотики.

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Напомним, что впервые Николаса Кейджа и Эрику Койке увидели вместе в апреле прошлого года. Для актера молоденькая визажистка стала четвертой по счету женой. Также он имел браки с актрисой Патрисией Аркетт, дочерью Элвиса Пресли и екс-супругой Майкла Джексона Лизой Пресли, а также с официанткой из Южной Кореи Элис Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николас Кейдж стал фигурантом секс-скандала: в домогательствах его обвинила бывшая возлюбленная. Экс-пассия актера Вики Парк подала заявление в полицию, в котором указала, что актер не раз домогался ее, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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