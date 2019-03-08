Недолго музыка играла: самые короткие браки украинского шоу-бизнеса

На протяжении 2018-2019 годов в мире шоу-бизнеса то и дело гремели новости о разводах звездных пар. Так, сперва Украину (и не только) всколыхнула весть о том, что ранее примерная семья певицы Ани Лорак с треском развалилась: артистке публично изменил муж Мурат Налчаджиоглу, с которым она прожила почти 10 лет. Также разводом закончился брак тренеров шоу "Зважені та щасливі" Марины и Вячеслава Узелковых спустя 20 лет супружеской жизни.

А совсем недавно стало известно о том, что свои отношения разорвала одна из самых милых пар украинского шоубиза: участники проекта "Фабрика звезд" Вова Борисенко и Люба Юнак (Лавика) развелись спустя несколько месяцев после женитьбы. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие еще звездные браки стремительно развалились, не продержавшись и пяти лет.

Ирина Билык: три брака, которые не продержались больше трех лет

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Ivona - bigmir)net

Говорят, "любовь живет три года", и именно такой срок является весьма символическим для знаменитой артистки Ирины Билык. Так, певица пять раз была замужем, и три ее брака закончились разрывом спустя именно три года. После расставания с продюсером Юрием Никитиным в 1998 году, с которым Билык прожила восемь лет, звезда трижды заявляла о своих отношениях: моделью Андреем Оверчуком (1998-2001 год), хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко (2003-2006 год), а также с танцором Дмитрием Дикусаром (2007-2010 год). Сейчас, после череды расставаний, знаменитая певица живет в счастливом браке с продюсером Асланом Ахматовым, с которым воспитывает совместного сына Табриза (родился в 2015 году), а также ребенка от брака с Оверчуком Глеба.

Ирина Билык и Дмитрий Дикусар tochka.net

Наталья Могилевская и Дмитрий Чалый (11 месяцев)

На счету 43-летней украинской певицы Натальи Могилевской всего один официальный брак. В 2004 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Чалого, с которым, в итоге, не смогла прожить и года. Торжество было пышным, с шумным гулянием и огромным количеством популярных личностей среди гостей. Тогда, 15 лет назад, о свадьбе артистки трубили буквально все отечественные СМИ. Паре пророчили долгие годы совместной жизни и делали поскорее обзавестись детьми. Но за неделю до первой годовщины пара официально развелась. Причиной разрыва, как рассказывала потом Наталья, стали разные взгляды на жизнь и отсутствие общих интересов.

Могилевская и Чалый Viva

"Это был огромный стресс. И мне показалось, что Дима недостаточно меня поддерживал. Или просто я ждала от него слишком много… В итоге мы развелись, не прожив вместе и года. Поэтому, если честно, я считаю, что у меня было не два брака, а только один – настоящий. Это отношения с Егором Долининым", – процитировало слова Могилевской издание "Комсомольская правда".

Так, после развода Могилевская вышла замуж во второй раз за бизнесмена Егора Долинина. Союз продержался 5 лет, в 2011 году пара развелась: мужчина ревновал ее к сцене, а Наталья не захотела жертвовать карьерой ради семьи. С тех пор поп-дива больше не состояла в официальном браке, а свои личные отношения старается скрывать за семью замками.

Анна Седокова и Валентин Белькевич (1,5 года)

Анна Седокова и Валентин Белькевич Газета.ру

Популярная певица и футболист киевского “Динамо” поженились в 2004-м. В декабре того же года у пары родилась дочь Алина. Ради любимого Седокова ушла из группы "ВИА Гра" и с головой погрузилась в тихую семейную жизнь.

"Валентин был первым мужчиной, которого я встретила. С ним я поняла, что есть жизнь за пределами работы и творчества", - рассказывала певица.

В 2005 году брак дал трещину. Как выяснилось позже, до брака с Седоковой спортсмен восемь лет жил в гражданском браке с женщиной по имени Олеся. От нее Белькевич ушел к Анне, к ней же потом и вернулся.

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После смерти спортсмена в августе 2016 года Олеся заявила о своих правах на квартиру, в которой жил футболист. Дочь Седоковой через суд получила половину квартиры отца, тогда как Олеся считала, что Алина может рассчитывать только на 1/8 часть.

Николай Тищенко и Ирина Журавская (6 месяцев)

Николай Тищенко и Ирина Журавская Главред

В 2010 году ресторатор и телеведущий Николай Тищенко познакомился с "Мисс Украина-2008" Ириной Журавской, племянницей бывшего народного депутата Виталия Журавского. Пара поженилась, когда Ирине был 21 год, а Николаю 38. Для ресторатора это был второй брак. Но свить семейное гнездышко не получилось, спустя полгода влюбленные подали на развод. По слухам, Журавская хотела заниматься карьерой, а бизнесмен мечтал о детях.

"Я много раз совершал одну и ту же ошибку – уходя из старых отношений, сразу же входил в новые. Так было после моего первого развода. И каждый раз я попадал будто в водоворот. Все повторялось вновь и вновь, только с большей силой и отдачей… Идеальный срок, чтобы прийти в себя и открыться новым чувствам – полгода. Этого вполне достаточно, чтобы переболеть, переосмыслить свою жизнь, провести работу над ошибками и с чистой душой строить что-то новое, – рассказывал Тищенко.

После развода Николай женился на 24-летней модели Алле Барановской. Свадьба состоялась весной 2016 года, а уже через год у пары родился сын Давид

Александр Кривошапко и Татьяна Денисова (6 месяцев)

Кривошапко и Денисова 24СМИ

Роман между певцом Александром Кривошапко и хореографом Татьяной Денисовой начался во время съемок первого сезона шоу "Х-фактор". Участник и креативный продюсер проекта не стеснялись выражать свои чувства, но в серьезность их отношений никто не верил. Пара поженилась в 2011 году, и уже спустя полгода брак распался.

Причиной расставания в СМИ называли ревность и обиды супругов. По словам Денисовой, Кривошапко задевало то, что она не воспринимала его как кормильца семьи. Между экс-супругами –12 лет разницы.

"Он хотел, чтобы я полностью принадлежала ему. Если бы у меня не было ребенка, возможно, я и поставила бы крест на своей карьере и сконцентрировалась на карьере Саши, стала бы администратором, продюсером. Я не привыкла в чем-то себе отказывать, я всегда обеспечивала себя сама и ни у кого ничего не просила. И вот так вдруг, в 30 лет, взять и сесть на чью-то шею!" – ранее поделилась Денисова.

После расставания с Денисовой Кривошапко женился на актрисе из Запорожья Марине Кински. В августе 2017 года у пары родилась дочь Алиса. Татьяна Денисова о своей личной жизни не рассказывает.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых крепких браках в украинском шоу-бизнесе. Подробнее читайте здесь.

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