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Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

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Во время показа моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве на подиуме прошло и детское дефиле, участие в котором приняли дети российских звезд.

Как пишет КП, супруга Александра Реввы - Анжелика представила свой бренд для маленьких модников L’EREDE.

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В частности, в показе принимали участие дочери Михаила Галустяна - 8-летняя Эстелла и 6-летняя Элина, 6-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и 7-летняя крестная дочь певца - София Налчаджиоглу (дочь Ани Лорак).

Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

На девочках были пышные платья с кринолином, покрытые блестками и стразами. Еще звездные дети выходили в нарядах из голубого или розового тюля, собранного в оборки, или в легких жакетах, кейпах и костюмчиках небесно-голубых тонов. Кстати, юным моделям даже сделали едва заметный макияж.

Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

Дочь Михаила Галустяна - Эстелла

Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

София Налчаджиоглу, дочь Ани Лорак

Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

Алла-Виктория, дочь Киркорова

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский поп-король Филипп Киркоров нашел себе постоянную подругу – это 35-летняя диджей и телеведущая Катя Гусева.

Персоны
Филипп КиркоровМихаил ГалустянАни Лорак
Место
РоссияМосква
Объекты
Mercedes-BenzМода
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