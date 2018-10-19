Неделя моды в Москве: дочери Ани Лорак и Киркорова стали моделями

Во время показа моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве на подиуме прошло и детское дефиле, участие в котором приняли дети российских звезд.
Как пишет КП, супруга Александра Реввы - Анжелика представила свой бренд для маленьких модников L’EREDE.
В частности, в показе принимали участие дочери Михаила Галустяна - 8-летняя Эстелла и 6-летняя Элина, 6-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и 7-летняя крестная дочь певца - София Налчаджиоглу (дочь Ани Лорак).
На девочках были пышные платья с кринолином, покрытые блестками и стразами. Еще звездные дети выходили в нарядах из голубого или розового тюля, собранного в оборки, или в легких жакетах, кейпах и костюмчиках небесно-голубых тонов. Кстати, юным моделям даже сделали едва заметный макияж.
Дочь Михаила Галустяна - Эстелла
София Налчаджиоглу, дочь Ани Лорак
Алла-Виктория, дочь Киркорова
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский поп-король Филипп Киркоров нашел себе постоянную подругу – это 35-летняя диджей и телеведущая Катя Гусева.