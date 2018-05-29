Недавно родившая Лобода сверкнула обнаженной грудью

Украинская певица Светлана Лобода, которая 24 мая родила вторую дочь, поделилась с поклонниками пикантным снимком.

В кадре, опубликованном в Instagram-аккаунте Лободы, артистка позирует с обнаженной грудью.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Откровенная фотография исполнительницы собрала почти 100 тысяч лайков. В комментариях поклонники Светланы отметили, что она выглядит очень красиво и женственно.

Кроме того, подписчики певицы принялись расспрашивать, кто является отцом ее второго ребенка.

Имя своего возлюбленного Светлана не раскрывает. Ранее СМИ начали распространять информацию о том, что артистка забеременнела от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.

Незадолго до родов в сети начали распространять информацию о том, что Тилль Линдеманн был выбран менеджментом артистки "для отвода глаз", в то время как настоящим отцом может быть неравнодушный к ней певец Макс Барских.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода показала первую фотографию новорожденной дочери. На снимке артистка без стеснения демонстрирует обнаженную грудь и крохотную малышку.

Также ранее OBOZREVATEL показывал, как проходила беременность Светланы Лободы.