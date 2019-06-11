"Не знает кто он, не помнит сына и жену": появились жуткие подробности об Алибасове после комы

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, вышел из состояния медикаментозной комы и не узнает своих близких.
Тревожную информацию о состоянии 72-летнего Алибасова рассказал его сын. Также он отметил, что музыкант ведет себя, как 5-летний ребенок, пишет Daily Storm.
Бари Алибасов в больнице с сыном
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"Пугает, что он глаза открыл, но не осознает, кто он. Не узнает ни меня, ни жену Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину. – Ред). Он не понимает, что он в России, и ведет себя, как озорной пятилетний ребенок. Отнимает телефоны и пытается фотографировать", – рассказал Алибасов-младший.
Также он отметил, что его отец уже начал говорить, однако не может строить связную речь.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Музыкант нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение.
Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию. Спустя почти неделю Алибасов-старший вышел из комы.
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