"Не знает кто он, не помнит сына и жену": появились жуткие подробности об Алибасове после комы

Известный российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, о смерти которого сообщали СМИ, вышел из состояния медикаментозной комы и не узнает своих близких.

Тревожную информацию о состоянии 72-летнего Алибасова рассказал его сын. Также он отметил, что музыкант ведет себя, как 5-летний ребенок, пишет Daily Storm.

Бари Алибасов в больнице с сыном Lshot

"Пугает, что он глаза открыл, но не осознает, кто он. Не узнает ни меня, ни жену Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину. – Ред). Он не понимает, что он в России, и ведет себя, как озорной пятилетний ребенок. Отнимает телефоны и пытается фотографировать", – рассказал Алибасов-младший.

Также он отметил, что его отец уже начал говорить, однако не может строить связную речь.

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