ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

"Не выжил бы": Алибасова обвинили в вопиющем обмане с отравлением

6.6тЧитать материал на украинском

В России заподозрили во лжи отравившегося токсичным средством для прочистки труб "Крот" продюсера Бари Алибасова.

Врачи НИИ им. Склифосовского, где проходил лечение 72-летний Алибасов, указали на многие несостыковки в истории с его отравлением. В частности, врач-гастроэнтеролог отметил, что история продюсера "абсолютная липа", так как с тем диагнозом, о котором рассказывали родные Алибасова, пострадавший не мог бы разговаривать и самостоятельно питаться, пишет "Комсомольская правда".

По словам специалиста, если бы поставленный Алибасову диагноз был верен, продюсера не выписали бы так быстро.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

Lenta.ru

"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — заявил медик.

Новости
"Верх цинизма": российские звезды резко обвинили отравленного Алибасова

Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести месяц на строжайшей диете.

"При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет", — указал врач.

Алибасов в больнице

Алибасов в больнице

Vesti.Ru

Он также добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос и предположил, что история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам. Вероятно — с целью пропиариться.

В свою очередь анестезиолог-реаниматолог НИИ опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.

Новости
Жену отравленного Алибасова госпитализировали

"Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, а Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было", — отметил врач.

Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется и врачи бы обязательно применили жесткую терапию, если бы действительно наблюдалась амнезия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Бари Алибасов
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
16
23
Смешно
2
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Алибасов украинец оказывается....брешет как говорит а говорит как брешет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Россия - страна контрастов, ничего удивительного: они миротворцы, при этом воюют со всеми соседями; чтоб прославиться, нужно чуть ли не похоронить себя; называют Донбасс братьями, при этом разграбили регион, лишив людей средств к существованию ! Мало того ещё и циники: Крым нам нужен - дадим им жить, Донбасс нет - пусть сами выживают !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Навіщо ця нудота. Щось нове про Нафтогаз і Газпром є?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Мир Миру, а куле тебе про Газпром? 1 января 2020 газ перекроют и ты будешь греться и готовить борьщ на костре
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel