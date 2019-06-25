"Не выжил бы": Алибасова обвинили в вопиющем обмане с отравлением

В России заподозрили во лжи отравившегося токсичным средством для прочистки труб "Крот" продюсера Бари Алибасова.

Врачи НИИ им. Склифосовского, где проходил лечение 72-летний Алибасов, указали на многие несостыковки в истории с его отравлением. В частности, врач-гастроэнтеролог отметил, что история продюсера "абсолютная липа", так как с тем диагнозом, о котором рассказывали родные Алибасова, пострадавший не мог бы разговаривать и самостоятельно питаться, пишет "Комсомольская правда".

По словам специалиста, если бы поставленный Алибасову диагноз был верен, продюсера не выписали бы так быстро.

Бари Алибасов Lenta.ru

"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — заявил медик.

Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести месяц на строжайшей диете.

"При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет", — указал врач.

Алибасов в больнице Vesti.Ru

Он также добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос и предположил, что история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам. Вероятно — с целью пропиариться.

В свою очередь анестезиолог-реаниматолог НИИ опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.

Новости Жену отравленного Алибасова госпитализировали

"Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, а Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было", — отметил врач.

Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется и врачи бы обязательно применили жесткую терапию, если бы действительно наблюдалась амнезия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.