"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

В сети показали яркие снимки народной артистки Украины Софии Ротару, которая ранее перенесла серьезную болезнь – туберкулез с осложнениями.

Снимок посвежевшей Ротару показал поклонникам ее сын Руслан Евдокименко на личной странице в Instagram. Он сфотографировал 71-летнюю Ротару в Лондоне, куда та отправилась вместе со своей семьей.

София Ротару Федеральное агентство новостей

Ротару позировала в стильном молодежном образе: джинсах, полосатой водолазке и белых кроссовках.

Поклонники были восхищены тем, как свежо и молодо выглядит София. Более того, многие даже не узнали звезду, сравнив ее со "стильным подростком".

"Она ли это? Софию Михайловну не узнать! Восхищаюсь ее красотой", – высказались поклонники.

"Уникальна во всех смыслах", – добавили другие.

Ранее же в сети публиковали устрашающие снимки болеющей Ротару.

София Ротару Экспресс Газета

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем у народной артистки Украины Софии Ротару. Поговаривали, звезда эстрады из-за осложнений туберкулеза вынуждена проходить курс химиотерапии.

Также уточнялось, что именно проблемы со здоровьем у Софии Ротару и стали причиной ее отказа от многих выступлений.

Вскоре артистка развеяла слухи о крупных проблемах, появившись на публике вместе со своими внуками на вечеринке.

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