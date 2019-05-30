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"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

1.6тЧитать материал на украинском

В сети показали яркие снимки народной артистки Украины Софии Ротару, которая ранее перенесла серьезную болезнь – туберкулез с осложнениями.

Снимок посвежевшей Ротару показал поклонникам ее сын Руслан Евдокименко на личной странице в Instagram. Он сфотографировал 71-летнюю Ротару в Лондоне, куда та отправилась вместе со своей семьей.

София Ротару

София Ротару

Федеральное агентство новостей

Новости
71-летняя Ротару показала яркий снимок в прозрачном платье: в сети фурор

Ротару позировала в стильном молодежном образе: джинсах, полосатой водолазке и белых кроссовках.

@sofiarotaru.official 🙏🏼❤️

Публикация от Rus (@rusevdokimenko)

Поклонники были восхищены тем, как свежо и молодо выглядит София. Более того, многие даже не узнали звезду, сравнив ее со "стильным подростком".

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"Она ли это? Софию Михайловну не узнать! Восхищаюсь ее красотой", – высказались поклонники.

"Уникальна во всех смыслах", – добавили другие.

"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

Ранее же в сети публиковали устрашающие снимки болеющей Ротару.

София Ротару

София Ротару

Экспресс Газета

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем у народной артистки Украины Софии Ротару. Поговаривали, звезда эстрады из-за осложнений туберкулеза вынуждена проходить курс химиотерапии.

Также уточнялось, что именно проблемы со здоровьем у Софии Ротару и стали причиной ее отказа от многих выступлений.

Вскоре артистка развеяла слухи о крупных проблемах, появившись на публике вместе со своими внуками на вечеринке.

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Персона
София Ротару
Место
АнглияЛондон
Теги
шоу-бизнесзвезды
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