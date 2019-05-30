"Не узнать!" Серьезно переболевшая Ротару поразила сеть внешним видом

В сети показали яркие снимки народной артистки Украины Софии Ротару, которая ранее перенесла серьезную болезнь – туберкулез с осложнениями.
Снимок посвежевшей Ротару показал поклонникам ее сын Руслан Евдокименко на личной странице в Instagram. Он сфотографировал 71-летнюю Ротару в Лондоне, куда та отправилась вместе со своей семьей.
София Ротару
Федеральное агентство новостей
Ротару позировала в стильном молодежном образе: джинсах, полосатой водолазке и белых кроссовках.
Поклонники были восхищены тем, как свежо и молодо выглядит София. Более того, многие даже не узнали звезду, сравнив ее со "стильным подростком".
"Она ли это? Софию Михайловну не узнать! Восхищаюсь ее красотой", – высказались поклонники.
"Уникальна во всех смыслах", – добавили другие.
Ранее же в сети публиковали устрашающие снимки болеющей Ротару.
София Ротару
Экспресс Газета
Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем у народной артистки Украины Софии Ротару. Поговаривали, звезда эстрады из-за осложнений туберкулеза вынуждена проходить курс химиотерапии.
Также уточнялось, что именно проблемы со здоровьем у Софии Ротару и стали причиной ее отказа от многих выступлений.
Вскоре артистка развеяла слухи о крупных проблемах, появившись на публике вместе со своими внуками на вечеринке.
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