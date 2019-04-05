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Телеканал М1 готовит спецпроект ко дню рождения Ирины Билык

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В субботу, 6 апреля, в день рождения украинской певицы Ирины Билык, музыкальный телеканал М1 будет транслировать ее лучшие live-выступления

Как сообщает пресс-служба телеканала, начиная с 19:45, канал будет транслировать лучшие live-выступления Ирины Билык на масштабных событиях: “Большой весенний концерт”, “Большая свадьба”, проект “Без грима”, “M1 Music Awards”.

Телеканал М1 готовит спецпроект ко дню рождения Ирины Билык

Микс-концерт объединит в себе хиты из разных альбомов: “Ти мій”, “Любовь-яд”, “Волшебники” и т.д. – и попурри в дуэте с ALEKSEEV, чья версия песни “А я пливу” стала уверенным стартом певца — все они будут показаны на телеканале.

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Телеканал М1 готовит спецпроект ко дню рождения Ирины Билык

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2018 года Билык удивила сменой имиджа. Артистка, которая долгое время была блондинкой, покрасила волосы в рыжий цвет.

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Персона
Ирина Билык
Место
Украина
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