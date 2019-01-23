''Не становись Бузовой!'' Раздетая жена Харламова вызвала негодование в сети

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус возмутила своих поклонников очередным откровенным фото.

Так, Асмус и Харламов улетели отдыхать на Мальдивы. Кристина сфотографировалась на пляже, где позировала в купальнике, продемонстрировав оголенное тело. Фото размещено в ее Instagram-аккаунте.

Многие поклонники Асмус были озадачены пикантной фотографией, так как, по их мнению, подобные снимки совершенно не "к лицу" Кристине. Некоторые отметили, что некогда спокойная и уравновешенная актриса своим поведением стала напоминать скандальную телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

"И ты стареешь, время никого не щадит. Пожалуйста, не превращайся в Бузову", – посоветовали супруге Гарика Харламова.

"Вас там заставляют чтоли нам свои трусы показывать или приплачивают? Зачем это всё выставлять с полуголым телом зачастую? Не понятно!" – возмутились пользователи сети.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус показала снимок из гостиничного номера, на котором позирует в купальнике, оголив свою "пятую точку". Откровенная фотография разочаровала поклонников артистки, которые "налетели" на нее с критикой.

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