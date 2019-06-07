"Не сможем провести лето без вас": любимый певец СБУ собрался в Украину

Белорусский рэпер Макс Корж, которому ранее СБУ не единожды запрещала въезд в Украину, из-за гастролей в оккупированном Россией Крыму, 20 июня даст концерт на киевском стадионе "Динамо".

Так, об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Отметим, что с декабря 2017 года Корж снова имеет возможность посещать города страны.

"Украина, вы действительно подумали, что это эпичное лето мы сможем провести без вас? Просто исключено", — написал Макс.

Макс Корж Фото из Instagram

Концерт Макса Коржа в Киеве Фото из Instagram

Как заявили организаторы, билетов на концерт Коржа в продаже осталось менее пяти сотен. Также отметим, что поклонники беспрестанно оставляют комментарии под постом артиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2016 года Макс Корж попал в список запрещенных в Украине исполнителей, имя певца попало в так называемый черный список.

Однако уже в июле 2017-го певец похвастался фотографиями из Киева и рассказал своим фанатам, как ему удалось "обойти" запрет на въезд в Украину.

В ноябре 2017 года рэпер снова не смог въехать в страну, однако заявил, что не станет отменять киевский концерт, запланированный на декабрь. Как стало известно позже, исполнителю таки разрешили выступить в столице.

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