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"Не сможем провести лето без вас": любимый певец СБУ собрался в Украину

1.7тЧитать материал на украинском

Белорусский рэпер Макс Корж, которому ранее СБУ не единожды запрещала въезд в Украину, из-за гастролей в оккупированном Россией Крыму, 20 июня даст концерт на киевском стадионе "Динамо".

Так, об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Отметим, что с декабря 2017 года Корж снова имеет возможность посещать города страны.

"Украина, вы действительно подумали, что это эпичное лето мы сможем провести без вас? Просто исключено", — написал Макс.

Макс Корж

Макс Корж

Фото из Instagram

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Концерт Макса Коржа в Киеве

Концерт Макса Коржа в Киеве

Фото из Instagram

Как заявили организаторы, билетов на концерт Коржа в продаже осталось менее пяти сотен. Также отметим, что поклонники беспрестанно оставляют комментарии под постом артиста.

"Не сможем провести лето без вас": любимый певец СБУ собрался в Украину
"Не сможем провести лето без вас": любимый певец СБУ собрался в Украину
"Не сможем провести лето без вас": любимый певец СБУ собрался в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

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