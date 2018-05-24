Не смог отказаться от роли: Олег Винник появится в кино

Украинский сердцеед, эстрадный певец Олег Винник, в голосе которого обнаружили целебные свойства, сыграет одну из ролей в украинском фильме "Скажене весілля", спродюсированном популярным в Украине телеведущим Юрием Горбуновым.

Как сообщает Kinoafisha, картина собрала на своей площадке едва ли не всех самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса.

Фото: styler.rbc.ua

Как стало известно ранее, саундтреки к комедии записали группы "Время и Стекло", MOZGI и певица Michelle Andrade, а музыкальным продюсером картины стал Потап. Теперь же, по словам Горбунова, к съемкам удалось привлечь и певца Олега Винника.

"Я очень рад, что наш сумасшедший проект пополнился еще одной звездой. Скажу честно, привлечь к съемкам такого известного и востребованного артиста было непросто. Но мы вместе с командой придумали для Олега такую роль, от которой трудно было отказаться. А вот какую именно - узнаете уже осенью. Зрителей ждет еще немало сюрпризов", - заинтриговал телеведущий.

В 2017 году комедия "Скажене Весілля" получила финансовую поддержку государства в размере 3,24 млн грн (при общем бюджете 10,8 млн грн). Детали сюжета и других ролей украинских звезд на данный момент остаются в тайне.

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