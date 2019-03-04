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Не смерть, а суицид? Выяснились подробности об умершем вокалисте The Prodigy

23.4тЧитать материал на украинском

Названа причина внезапной смерти вокалиста культовой британской группы The Prodigy Кита Флинта.

49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил лидер группы Лиэм Хоулетт на официальной странице в Instagram.

"Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в ночь с воскресенья на понедельник. Я в шоке, чертовски злой, растерянный, мое сердце разбито..." – заявил один основатель The Prodigy.

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Внезапно умер легендарный украинский писатель

Отметим, Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс (Великобритания) утром в понедельник, 4 марта. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть и ранее заявляли, что она наступила естественным путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 3 марта, умер известный украинский актер, народный артист Украины Сергей Романюк.

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Персоны
Кит Флинтгруппа The Prodigy
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Ничего страшного, он уже давно туда готовился. Такие люди бьІстро проживают свои жизненньІе ресурсьІ. Єто их жизнь и жалеть тут не о чем.
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