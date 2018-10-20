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''Не штаны, а мусорный пакет'': Лободу высмеяли за фото с Ургантом

2.6тЧитать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, стала гостем популярного российского телешоу "Вечерний Ургант".

Фотографией со съемок певица поделилась в своем Instagram.

"Было сильно смешно, на фото и не скажешь", - подписала кадр Лобода.

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Артистка надела на съемки кожаные брюки и короткий черный топ с рюшами, открывающий живот.

Многим пользователям стиль певицы не пришелся по вкусу.

"Не штаны, а мусорный пакет", "Ну что за ужасный прикид?! Как-будто только с трассы", "По фото ты очень доступная и проституцкая", "Господи! Куда? Ну куда смотрят ее стилисты? Как в этом д*рьме можно на люди выйти?", - пишут возмущенные поклонники.

''Не штаны, а мусорный пакет'': Лободу высмеяли за фото с Ургантом
''Не штаны, а мусорный пакет'': Лободу высмеяли за фото с Ургантом
''Не штаны, а мусорный пакет'': Лободу высмеяли за фото с Ургантом
''Не штаны, а мусорный пакет'': Лободу высмеяли за фото с Ургантом

Однако нашлись и те, кто похвалил фигуру артистки: "Талия нереальная, словно не рожала", "Шикарная, фигура крутая", "Какой пресс!", "Боже, просто космическая фигура!".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода, которая 18 октября отмечает день рождения, заинтриговала своих поклонников странным посланием в социальной сети.

Персоны
Светлана Лобода (LOBODA)Иван Ургант
Место
Россия
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