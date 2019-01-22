"Не провоцируйте мужа!" На Собчак налетели из-за драки Виторгана с ее любовником

На российскую телеведущую Ксению Собчак обрушилась волна критики в сети из-за драки ее мужа, актера Максима Виторгана с предполагаемым любовником Ксении Константином Богомоловым.
Так, ранее СМИ сообщали, что Богомолов может стать причиной развода супружеской пары. При встрече в ресторане Максим попросил его выйти из здания, а затем разбил нос. После инцидента на Ксению налетели ее подписчики в Instagram с требованиями не провоцировать мужа на подобные поступки.
Собчак на странице в Instagram написала о своей ранее изданной книге "Энциклопедия лоха". Публикация показалась пользователям слишком провокативной, в чем и упрекнули Ксению в комментариях.
"Его Величество Лох. Вера в какую-нибудь лженаучную чертовщину вроде молекулярной памяти воды, магию рун или силу камней – черная метка лоха. Но и не верить ничему и никому на свете, подозревая всех в тайном заговоре – тоже вполне лоховское свойство", – высказалась артистка.
"Зачем вы унижаете Максима? Он вынужден драться с Богомоловым! Не провоцируйте мужа, он же мужчина!" – возмутились фолловеры.
.
Напомним, позже в сети показали видео драки Виторгана и Богомолова. Сама же Ксения инцидент никак не прокомментировала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.
В декабре 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Собчак сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
1 января Виторган, обнародовал совместное фото пары на своей странице в сети, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным для себя.
До этого Виторган впервые вышел на публику без кольца на пальце
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.