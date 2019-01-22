"Не провоцируйте мужа!" На Собчак налетели из-за драки Виторгана с ее любовником

На российскую телеведущую Ксению Собчак обрушилась волна критики в сети из-за драки ее мужа, актера Максима Виторгана с предполагаемым любовником Ксении Константином Богомоловым.

Так, ранее СМИ сообщали, что Богомолов может стать причиной развода супружеской пары. При встрече в ресторане Максим попросил его выйти из здания, а затем разбил нос. После инцидента на Ксению налетели ее подписчики в Instagram с требованиями не провоцировать мужа на подобные поступки.

Собчак на странице в Instagram написала о своей ранее изданной книге "Энциклопедия лоха". Публикация показалась пользователям слишком провокативной, в чем и упрекнули Ксению в комментариях.

"Его Величество Лох. Вера в какую-нибудь лженаучную чертовщину вроде молекулярной памяти воды, магию рун или силу камней – черная метка лоха. Но и не верить ничему и никому на свете, подозревая всех в тайном заговоре – тоже вполне лоховское свойство", – высказалась артистка.

"Зачем вы унижаете Максима? Он вынужден драться с Богомоловым! Не провоцируйте мужа, он же мужчина!" – возмутились фолловеры.

.

Напомним, позже в сети показали видео драки Виторгана и Богомолова. Сама же Ксения инцидент никак не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.