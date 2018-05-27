"Не похожа совсем": Лобода удивила фанов детским фото

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников своей детской фотографией.

В кадре, опубликованном в Instagram-аккаунте Светланы, она запечатлена во время катания на качелях.

"Little lo. Советское детство", - подписала снимок артистка.

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Поклонники певицы бурно отреагировали на ее детский снимок, однако разошлись во мнениях.

"Нос другой", "Не похожа совсем", "Как была красоткой, так ею и осталась", "Старшая (семилетняя дочь Лободы Ева. - Ред.) похожа, мне кажется, на Ло маленькую", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Светлана Лобода во второй раз стала мамой.