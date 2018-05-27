"Не похожа совсем": Лобода удивила фанов детским фото

Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников своей детской фотографией.
В кадре, опубликованном в Instagram-аккаунте Светланы, она запечатлена во время катания на качелях.
"Little lo. Советское детство", - подписала снимок артистка.
Поклонники певицы бурно отреагировали на ее детский снимок, однако разошлись во мнениях.
"Нос другой", "Не похожа совсем", "Как была красоткой, так ею и осталась", "Старшая (семилетняя дочь Лободы Ева. - Ред.) похожа, мне кажется, на Ло маленькую", - пишут комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Светлана Лобода во второй раз стала мамой.