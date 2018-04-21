Не поддерживайте политиков. Это крах музыкальной карьеры – лидер "Гринджол"

С момента выступления ивано-франковской группы "Гринджоли" на "Евровидении" прошло уже почти 13 лет. Тогда, в 2005-м, конкурс впервые принимала Украина, так как годом ранее в Стамбуле Руслана завоевала первую для страны победу.

Хит "Разом нас багато", который прозвучал незадолго до конкурса в эпицентре Оранжевой революции, преподнес группу, что называется, к небесам. На седьмом году существования "Гринджол" внезапно "заметили", тут же предложили контракт с украинским лейблом Universal, обещали тур за рубежом и золотые горы. Ну а если вся страна спела "Нас не подолати", то почему бы артистам не представить ее на международной арене?

Так же скоро крутой поворот событий буквально выбросил группу за борт, оставив на ней яркое и обидное клеймо политических прихвостней. 19-е место на конкурсе заметно охладило интерес украинцев к творчеству, трио превратилось в проект одного музыканта, а с недавнего времени "Гринджоли" перестали существовать вовсе.

В рамках рубрики "Хроники "Евровидения" основатель группы и вокалист Роман Калын охотно принял предложение "Обозревателя" пообщаться. В короткой беседе музыкант рассказал, чем живет сегодня, почему жалеет о сотрудничестве с политиками и как украинцы, сами того не зная, продолжали слушать"Гринджоли".

Роман Калин Фото: Сергей Дидковский

- На вашей странице в Facebook, в графе занятости сегодня скромно указано "шоу-бизнес". Роман, чем занимаетесь?

- Моя основная профессия сегодня - музыкант-аранжировщик и микс-инженер. Это то, чем я занимаюсь последние 20 лет. Также немного занимаюсь продюсированием молодых талантливых артистов. Уже девять лет я сотрудничаю с продюсерским центром STARTEAM, где дети учатся вокалу, хореографии, актерскому мастерству. За эти годы мы воспитали уже много талантов, которые не просто хорошо поют, принимают участие в различных телешоу и конкурсах, но и сами творят современную украинскую музыку.

Продюсирование этих артистов это также часть моей жизни. У меня собственный продакшн, поэтому есть возможность создавать новые треки, записывать и микшировать их без ограничений во времени. Сотрудничаю с талантливым аранжировщиком Евгением Чичановским, а также с композитором Ириной Батюк. Вместе создаем новые песни, вместе воплощаем идеи воспитанников "Стартима", готовим новых украинских звезд.

- Почти сразу после "Евровидения-2005" стали говорить о том, что вы фактически остались единственным участником группы "Гринджоли". Действительно так? Почему так получилось?

- Сразу после "Евровидения" у нас еще были концерты, и группа просуществовала примерно до 2009 года. Далее произошел спад интереса к творчеству группы, количество концертов существенно снизилось и участники начали заниматься собственными проектами. Роман Костюк попробовал себя в качестве исполнителя авторской музыки, открыл собственный продакшн и работает отдельно. Андрей Писецкий сейчас проживает в Канаде, где и далее занимается музыкой.

Почему так случилось? Историческое прошлое группы помешало ее развитию. Многие критики, не слушая песен "Гринджол", критиковали наше творчество, и эта критика была связана больше с политикой, чем с музыкой.

Трудно продвигать свою музыку, когда всегда вспоминают о твоей якобы принадлежность к политическим партиям. Не советую никому из музыкантов поддерживать открыто кого-то из политиков - это крах музыкальной карьеры. У нас было записано два альбома песен, которые, видимо, мало кто слышал. Некоторые песни крутятся на радиостанциях и многие даже не знают, что они наши, как вот "Я не знаю слова "досить".

Роман Калин Фото: Сергей Дидковский

- То есть группа сегодня все еще существует?

- Нет, группы сегодня уже нет. Она будет существовать, если я этого захочу. А у меня не хватает времени на творчество собственное, все время я трачу на продюсирование и творчество других артистов. Последняя песня, которую я написал для группы, была "Лети, неначе птах".

- В одном из ваших интервью вы признались, что жалеете об участии в "Евровидении", так как власть использовала группу в своих интересах. После чего пришли к выводу, что "Гринджолами" просто воспользовались?

- Много разных вещей и обстоятельств приводили к таким выводам. Музыканты в основном все идеалисты и верят во что-то хорошее, радостное, если поддерживают какую-то идею - делают это искренне и без финансовой выгоды. Политики (все политики, независимо от названия их "бандформирования", и независимо от тех идей, которые они провозглашают) являются циничными лжецами, которые используют других для достижения своих целей, несмотря на какие-то моральные аспекты.

Власть и деньги - это их цель, и достигают они этой цели, не руководствуясь моралью или совестью. Вокруг себя они также собирают людей, которые живут по их правилам игры: врать, "химичить", "мутить", "откаты" - это жизненные правила игры их сообщества. Когда мы поддерживали "оранжевых", искренне верили в идеалы, которые они провозглашали, и никогда не просили денег за наше участие в революции.

Наши идеалы были разрушены на первых же выборах после революции, когда по городам ездили агитационные концерты и нас туда просто не взяли, потому что от нас трудно было получить "откат". Именно в тот момент стало понятно, что политики все одинаковые, и на смену одним популистам приходят другие, за красивыми лозунгами и идеями скрываются обычные жлобы, которые рвутся к власти.

Я помню, как когда-то Поярков сказал, что появление нашей песни для команды "оранжевых" было настоящим подарком, они даже не рассчитывали на такое счастье. У них были какие-то заготовки развития событий, были свои артисты, пели со сцены, но появление такой разрывной песни для них было неожиданностью. Приехали какие-то ребята из неизвестного города, подрывают народ к свершениям и за это не просят денег. Для них это было подарком. Понимание ситуации приходит со временем.

Роман Калин Фото: Сергей Дидковский

- На момент участия в "Евровидении" вам так не казалось? Почему отказались от конкурса?

- Участие нашей группы в "Евровидении" - вообще история, которая состояла из многих моментов. В то время у нас был контракт с украинским лейблом Universal, который нас активно подталкивал к участию в Евро. Плюс - наша вера в идеалы, не давала сомнений в том, все ли правильно мы делаем.

Если вспомнить те времена, то кроме нас тогда на конкурс в финал еще пригласили группы ТНМК, "Мандри", "Тартак", De Shifer. Участие этих групп в конкурсе также добавляло какой-то уверенности в том, что мы все делаем "гуд", раз такие известные для нас в то время команды здесь поют - значит, и нам здесь надо быть.

Нам же нужно раскручивать группу, участие в телепроектах для нас тогда была важным, тогда украиноязычных групп не слишком транслировали по телевизору. Так что мы приехали на съемку исключительно с целью "попиариться" в очередной раз, и выигрывать тот конкурс у нас цели не было. Для нас было шоком, что зрители отдали за нас большинство голосов. О том, что результаты голосования были честными, можно не сомневаться. Сработала популярность песни в то время.

- И все же, не может быть все только в негативном свете, о чем слышим чаще. У вас наверняка остались и положительные воспоминания о том периоде. О чем вспоминаете, возможно, ностальгируете?

- Да я вообще не говорил о негативе. Это в вашем вопросе почему-то стоит это слово. Возможно, для вас мой собственный жизненный опыт - это негатив, для меня все, что со мной происходило в жизни, это сплошной позитив.

Все, что происходило, вспоминаю всегда только в хорошем свете: вспоминаю позитивных людей, которые также верили в идеалы революции и поддерживали нас, вспоминаю людей, которые приходили к нам на концерты и благодарили за песню, вспоминаю тех, кто искал нам деньги на клип, который мы срочно снимали на конкурс, вспоминаю, как Милош учил меня петь на английском. Всех не вспомню, но я знаю точно, что все они помогали нам искренне. Негативно я вспоминаю исключительно политиков, которые для меня являются синонимами таких слов как "ложь", "манипуляция", "популизм", "аморальность", "бессердечность" и так далее.

Роман Калин Фото: Сергей Дидковский

- Следите за "Евровидением" сегодня?

- Да, после нашего участия в этом конкурсе теперь постоянно слежу за ним. Всегда есть свое мнение относительно этого конкурса. Не всегда мои прогнозы сбываются, в частности я не смог предсказать победу Джамалы. Я был уверен, что ее песня не победит. Да, именно песня, по моему мнению, побеждает на "Евровидении", а не артист, который ее выполняет.

Певцов там достаточно много хороших всегда, а вот классных песен, которые завоевывают сердца зрителей, не так много. Песня звучит всего три минуты. За эти три минуты она должна запомниться, полюбиться и вызвать желание за нее проголосовать. Это довольно сложная задача, и я не верил, что такая сложная песня, которую исполняла Джамала, за три минуты завоюет сердца зрителей. Но хорошо, что я ошибся. Теперь это повлекло новую волну артистов на украинском отборе, много новых имен появляется в эфире, и это классно.

- Как оцениваете шансы Украины на "Евровидении-2018"?

- Шансы? Оценивать наши шансы сложно, особенно после победы Джамалы. Результат конкурса предугадать почти невозможно, и этому есть убедительные доказательства, такие как победа финнов-рокеров с музыкой 70-х (хард-рок-группа Lordi, победители "Евровидения-2006". - Ред.), победа "бородатой певицы" (австрийский поп-певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), победитель "Евровидения-2014". - Ред.), и так далее.

В этом году я болел за TAYANNA, как по мне, у нее наиболее хитовая песня была. Послушайте радиоэфир, ее песня просто рвет все хит-парады. А где песня победителя? Кто-то может ее напеть? Какие там слова? Какая там вирусная мелодия? Основное преимущество нашего участника на конкурсе - это цветные линзы. Сомневаюсь, что они ему помогут победить, особенно, когда есть такие конкуренты, как представительница Израиля.

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Напоследок предлагаем читателю принять участие в голосовании "Хроник "Евровидения" и выбрать лучшего представителя Украины за прошедшие годы.