''Не оправдал надежд великой женщины'': Киркоров поделился личной историей о Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров раскрыл причину своего развода с экс-супругой, примадонной эстрады Аллой Пугачевой.

Так, артист отметил, что сам виноват в разрыве, поскольку "не оправдал надежд великой женщины" и не уделял должного внимания ей. Об этом шла речь в интервью Филиппа для издания "Аргументы и Факты".

"С Аллой Пугачевой много кто был рядом, многим она дала путевку в жизнь. В разводе виноват, конечно же, я. Я не оправдал надежды великой женщины. Она заслуживала гораздо больше внимания, которое сейчас сполна получает со стороны Максима. Я бы этого ей не смог обеспечить", – поделился Киркоров, отметив, что, вероятно, он просто слишком самовлюбленный.

Именно свою высокомерность, а также отсутствие умения совмещать работу и семью, певец и считает главными причинами развода.

"Я не умел себя распределять и на дом, и на сцену. Я был в эйфории, желании покорить весь мир, забывая о том, что рядом человек, которому нужно внимание. Естественно, я за это поплатился. О чем, конечно, жалею. Но глядя на то, как Алла счастлива, как проводит время, в каком умиротворении пребывает, я счастлив сам", – подытожил он.

Напомним, Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году. Пара прожила вместе 11 лет, в 2005-м они развелись. Спустя несколько лет Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как к нему относятся за границей. Артист отметил, что некоторые действительно считают его "агентом Кремля", но он гордится этим "статусом".

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