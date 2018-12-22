МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Не оправдал надежд великой женщины'': Киркоров поделился личной историей о Пугачевой

2.1тЧитать материал на украинском

Российский певец Филипп Киркоров раскрыл причину своего развода с экс-супругой, примадонной эстрады Аллой Пугачевой.

Так, артист отметил, что сам виноват в разрыве, поскольку "не оправдал надежд великой женщины" и не уделял должного внимания ей. Об этом шла речь в интервью Филиппа для издания "Аргументы и Факты".

"С Аллой Пугачевой много кто был рядом, многим она дала путевку в жизнь. В разводе виноват, конечно же, я. Я не оправдал надежды великой женщины. Она заслуживала гораздо больше внимания, которое сейчас сполна получает со стороны Максима. Я бы этого ей не смог обеспечить", – поделился Киркоров, отметив, что, вероятно, он просто слишком самовлюбленный.

Именно свою высокомерность, а также отсутствие умения совмещать работу и семью, певец и считает главными причинами развода.

Новости
''Вписываешься в наш интерьер'' Галкин высмеял ''царя'' Киркорова в доме Пугачевой

"Я не умел себя распределять и на дом, и на сцену. Я был в эйфории, желании покорить весь мир, забывая о том, что рядом человек, которому нужно внимание. Естественно, я за это поплатился. О чем, конечно, жалею. Но глядя на то, как Алла счастлива, как проводит время, в каком умиротворении пребывает, я счастлив сам", – подытожил он.

Напомним, Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году. Пара прожила вместе 11 лет, в 2005-м они развелись. Спустя несколько лет Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как к нему относятся за границей. Артист отметил, что некоторые действительно считают его "агентом Кремля", но он гордится этим "статусом".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Филипп КиркоровАлла Пугачева
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги