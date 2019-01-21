''Не обрела ни мудрости, ни доброты'': экс-судья ''Х-фактора" разнес Пугачеву за высокомерие

Именитый российский музыкальный критик и экс-судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Сергей Соседов, который в 2017 году угодил в базу "Миротворца", резко высказался о знаменитой певице Алле Пугачевой, несмотря на то, что многие годы считал себя самым преданным фанатом примадонны.

Музыкальный критик заявил, что Пугачева не имеет права называться певицей, потому что перестала полноценно выступать на сцене уже много лет назад. Более того, он принципиально не собирается приходить на ее юбилейный концерт, пишет "СтарХит".

Отметим, большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию состоится 17 апреля в Кремле. Певица появится на сцене с большой шоу-программой впервые за 10 лет и таким образом завершит свою певческую карьеру. Билеты на концерт распроданы по беспрецедентным ценам: место в первом ряду партера официально можно было бы приобрести за 100 тысяч рублей, у перекупщиков они продаются за 375 тысяч.

"Билеты на Пугачеву разойдутся по любой цене. Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема. Но ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. Я призываю не ходить на ее концерт", — заявил Соседов.

Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов, в свою очередь, высказался, что юбилей певицы — событие "для своих", а в зале будет сидеть только избранная публика. К тому же журналист отметил, что Пугачева уже давно перестала чувствовать потребности публики, потому что не живет реальной жизнью простого народа.

"Мне стыдно было бы выходить с такими песнями типа "поживи в моей шкуре". А мне хочется сказать: "А ты поживи в нашей шкуре людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки. Ты, которая живет в роскоши и богатстве и забыла, когда ездила в метро, была в магазине. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", — резко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева назвала "кошмаром" творчество начинающей поп-группы, участники которой пришли к ней на прослушивание. Высказывание артистки спровоцировало агрессивную критику со стороны пользователей сети.

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