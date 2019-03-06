"Не надо втыкать перья в разные места": Буйнов выступил против пафоса Пугачевой

Российский певец Александр Буйнов высказался о грядущем юбилейном концерте примадонны Аллы Пугачевой по случаю ее 70-летия, который ранее спровоцировал в России бурный скандал.

Так, артист отметил, что не считает чем-то плохим то, что концерт Пугачевой проспонсировало госпредприятие. Сам он, как близкий друг примадонны, посоветовал не устраивать громкое шоу и "не совать перья в разные места". Об этом пишут "Дни.Ру".

"Я уже приглашен на концерт, не знаю, чем Алла будет удивлять. Хотя она может ничего и не выдумывать, а просто выйти на сцену и изложить свои мысли о любви, о вечном, о том, о сем… Ей не нужно танцевать, не нужно делать яркое костюмированное шоу, не нужно перья втыкать в разные места – от нее не этого ждут", — поделился Буйнов.

Буйнов и Пугачева Вокруг ТВ

Артист также прокомментировал спонсорский контракт Примадонны с госкомпанией "Вертолеты России", которая выделила на концерт певицы 40 млн рублей.

"Могли бы и больше дать, хотя бы сотку. Ведь Алла Пугачева — наше народное достояние!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

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