''Не надо было ср*ть!'' Российскую звезду Comedy Club не пустили в США

Российский юморист Тимур Батрутдинов, резидент Comedy Club, не смог получить визу в США. В посольстве знаменитости отказали.

Об этом Батрутдинов рассказал своим подписчикам в Instagram. Записав короткое видеообращение, юморист извинился перед теми, кто ждал его выступлений в Америке. В свою очередь, пользователи сети припомнили ему острый юмор в адрес государства (видео смотрите ниже).

Фото: goodiez.ru

"Хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в США, дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы, меня не пустили", - пожаловался Батрутдинов.

Обращение юмориста просмотрели в соцсети более 300 тыс. пользователей, некоторые указали в комментариях на вероятные причины отказа.

"Остро иногда шутите о США, вот и не пустили", "Не надо было ср*ть", "Зачем вам США?? Лучше России нет места в мире", "Ср*ть не надо на остальных. Наслаждайся своей "скрепной", "Добро пожаловать в путинскую Россию", - указали под роликом.

При этом, как отметил на видео юморист, он не теряет надежды на скорую встречу с поклонниками в США.

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