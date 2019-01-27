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''Не надо было ср*ть!'' Российскую звезду Comedy Club не пустили в США

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Российский юморист Тимур Батрутдинов, резидент Comedy Club, не смог получить визу в США. В посольстве знаменитости отказали.

Об этом Батрутдинов рассказал своим подписчикам в Instagram. Записав короткое видеообращение, юморист извинился перед теми, кто ждал его выступлений в Америке. В свою очередь, пользователи сети припомнили ему острый юмор в адрес государства (видео смотрите ниже).

''Не надо было ср*ть!'' Российскую звезду Comedy Club не пустили в США

Фото: goodiez.ru

"Хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в США, дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы, меня не пустили", - пожаловался Батрутдинов.

Обращение юмориста просмотрели в соцсети более 300 тыс. пользователей, некоторые указали в комментариях на вероятные причины отказа.

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"Остро иногда шутите о США, вот и не пустили", "Не надо было ср*ть", "Зачем вам США?? Лучше России нет места в мире", "Ср*ть не надо на остальных. Наслаждайся своей "скрепной", "Добро пожаловать в путинскую Россию", - указали под роликом.

При этом, как отметил на видео юморист, он не теряет надежды на скорую встречу с поклонниками в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга Гарика Харламова, звезды российского Comedy Club, Кристина Асмус удивила своих поклонников неожиданной откровенной фотографией из отпуска, из-за которой на нее обрушилась целая волна критики. Позже артистка дерзко ответила хейтерам, которые накануне высказали недовольство по поводу ее фото.

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Персона
Тимур Батрутдинов
Место
Россия
Теги
Новости РоссиисоцсетиInstagramComedy Club
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Россия и так побеждает кругом хорошо что хоть тут не победа России
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Федоров Федор
Федоров Федор
Не надо было с*рать и наслаждайся своей скрепной - это комментировали скакло.)
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CARGO 100
CARGO 100
Лучше бы ты туда наhuй улетел с Варламовым, с тупоРЫЛЫМ (реально - РЫЛЫМ) Ревва, жиротонной Скулкиной, в добавку Бузову и СобакуЧак с её ТНТ - до визового контроля и обратно бы вас в Россию не пустили ... А дебилов "Дом-2" мы как нибудь "попарили" ...
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