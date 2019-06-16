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"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым

10.2тЧитать материал на украинском

Отказ украинской певицы MARUV отвечать на вопрос журналиста канала "1+1" о принадлежности Крыма вызвал ажиотаж в России.

Топ-СМИ РФ со ссылкой на OBOZREVATEL сделали новость темой дня, а пользователи массово подхватили ее в комментариях.

Россияне похвалили одиозную певицу за то, что она ушла от вопроса, сказав – "всем пока". Аргументом послужил тот факт, что у нее запланировано много концертов на территории РФ.

MARUV на премии МузТВ

MARUV на премии МузТВ

Instagram@maruvofficial

"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым

"И правильно сделала. Не можешь сказать правду в глаза, уходи", "Ничего личного – просто бизнес. Скажет, что Крым – украинский, и в России перестанут покупать билеты на ее концерты. А оно ей надо", "У певицы пятилетний контракт с компанией, часть контракта – концерты в РФ... Нафига ей проблемы", "Мне кажется, любому, не желающему втягивать себя в этот политический абсурд, стоит на этот вопрос отвечать просто: Крым – крымский. Кому принадлежит? Крымчанам. Не подкопаешься", – предложили в сети.

"Было бы стыдно (быть украинкой), встала бы в очередь за халявным паспортом в "Л/ДНР". Просто не хочет влезть в тухлое болото политики. Просто хочет жить и зарабатывать деньги, и это правильно! Была бы российская колхозница, напичканная телевизором, ответила бы четко и громко "крымнаш", – добавили пользователи.

MARUV с фанатами

MARUV с фанатами

Instagram@maruvofficial

MARUV в России

MARUV в России

Instagram@maruvofficial

"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым
"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня MARUV посетила премию МузТВ-2019 в Москве, где была выдвинута номинанткой. Она выступила перед российской публикой со своим хитом Siren Song. После этого она встретилась с участницами Comedy Woman, из-за чего пользователи пристыдили певицу за развлечения с запрещенной СБУ Варнавой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
MARUV
Место
Россия
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Комментарии
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не дождетесь
не дождетесь
Оставьте ее в покое.. Идите освобождать Крым. Вы уже построили сильную армию. Вперед, храбрые воины!!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Свидрмиты совершили очередную глупость и радуются,что на это обратили внимание)
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Эту певичку в Украине толком и никто не знает..Не по причине того,что она безталанная,нет..А,потому,что для подавляющего большинства украинцев ,артисты ,к.е. в такое тяжелое время для страны,едут в россию петь на корпоративы и на гастроли,аморальны ..Не,имеющие принципов..Про,таких говорят..Что за деньги и мать родную продадут.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
BROTHER FOREST, правильно, и почему этот журналист не поедет в Крым и там не спросит? Потому что, там микрофон в дупу засунут и артисты тут вообще не причем.
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