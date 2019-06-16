"Не можешь сказать правду!" В России ажиотаж из-за отказа Maruv говорить про Крым

Отказ украинской певицы MARUV отвечать на вопрос журналиста канала "1+1" о принадлежности Крыма вызвал ажиотаж в России.

Топ-СМИ РФ со ссылкой на OBOZREVATEL сделали новость темой дня, а пользователи массово подхватили ее в комментариях.

Россияне похвалили одиозную певицу за то, что она ушла от вопроса, сказав – "всем пока". Аргументом послужил тот факт, что у нее запланировано много концертов на территории РФ.

MARUV на премии МузТВ Instagram@maruvofficial

"И правильно сделала. Не можешь сказать правду в глаза, уходи", "Ничего личного – просто бизнес. Скажет, что Крым – украинский, и в России перестанут покупать билеты на ее концерты. А оно ей надо", "У певицы пятилетний контракт с компанией, часть контракта – концерты в РФ... Нафига ей проблемы", "Мне кажется, любому, не желающему втягивать себя в этот политический абсурд, стоит на этот вопрос отвечать просто: Крым – крымский. Кому принадлежит? Крымчанам. Не подкопаешься", – предложили в сети.

"Было бы стыдно (быть украинкой), встала бы в очередь за халявным паспортом в "Л/ДНР". Просто не хочет влезть в тухлое болото политики. Просто хочет жить и зарабатывать деньги, и это правильно! Была бы российская колхозница, напичканная телевизором, ответила бы четко и громко "крымнаш", – добавили пользователи.

MARUV с фанатами Instagram@maruvofficial

MARUV в России Instagram@maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня MARUV посетила премию МузТВ-2019 в Москве, где была выдвинута номинанткой. Она выступила перед российской публикой со своим хитом Siren Song. После этого она встретилась с участницами Comedy Woman, из-за чего пользователи пристыдили певицу за развлечения с запрещенной СБУ Варнавой.

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