"Не могут выписать из больницы": появились подробности о состоянии Джигарханяна

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян, который был срочно госпитализирован в четверг, 26 апреля, в одну из клиник Москвы из-за сердечного приступа, чувствует себя намного лучше, но врачи пока не могут выписать его из больницы.

По словам его друга Артура Согомоняна, Джигарханян вынужден оставаться под наблюдением медиков и о дате его выписки из медучреждения пока никому не известно, пишет РИА Новости.

"Армен Борисович чувствует себя несколько лучше, но пока еще должен оставаться под контролем врачей. Они не могут его выписать, так как над его здоровьем по-прежнему нависает опасность", - отметил Согомонян.

Армен Джигарханян Утро

Напомним, Джигарханяна доставили в московскую клинику с инфарктом, некоторое время он пребывал в коме. Врачи подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Позже стало известно, что Джигарханян пришел в сознание и его состояние стабилизировалось.

Как сообщал "Обозреватель", в январе Джигарханян был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за сердечного приступа. Вскоре актер активно пошел на поправку.