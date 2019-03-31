Не могли остановить кровотечение: со звездой российских сериалов случилось серьезное ЧП

Российский актер Семен Штейнберг, известный по сериалу Константина Богомолова "Содержанки" и фильму "Юморист", получил серьезную травму в Москве.
Артист неудачно упал и разбил себе голову. Его госпитализировали с сотрясением мозга, сообщает "Пятый канал".
После падения прибывшие на место врачи скорой помощи долго не могли остановить кровотечение.
Сериал "Содержанки"
kino-teatr.ru
За Штейнбергом сейчас присматривают медики в одной из клиник Москвы. Сам он отметил, что чувствует себя хорошо и с ним "ничего серьезного".
Семён Штейнберг
Кино-Театр.РУ
34-летний Семен Штейнберг известен по съемкам в российских сериалах. В частности, играл в "Домашнем аресте", "Куприне", "Мотыльках" и "Леди исчезают в полночь". Также актер снялся в полнометражных лентах "Селфи" и "Год свиньи".
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 30 марта на машину актера из "Бригады" и "Ликвидации" Виктора Супруна упал сосед и разбился насмерть.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.