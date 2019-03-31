Не могли остановить кровотечение: со звездой российских сериалов случилось серьезное ЧП

Российский актер Семен Штейнберг, известный по сериалу Константина Богомолова "Содержанки" и фильму "Юморист", получил серьезную травму в Москве.

Артист неудачно упал и разбил себе голову. Его госпитализировали с сотрясением мозга, сообщает "Пятый канал".

После падения прибывшие на место врачи скорой помощи долго не могли остановить кровотечение.

Сериал "Содержанки" kino-teatr.ru

За Штейнбергом сейчас присматривают медики в одной из клиник Москвы. Сам он отметил, что чувствует себя хорошо и с ним "ничего серьезного".

Семён Штейнберг Кино-Театр.РУ

34-летний Семен Штейнберг известен по съемкам в российских сериалах. В частности, играл в "Домашнем аресте", "Куприне", "Мотыльках" и "Леди исчезают в полночь". Также актер снялся в полнометражных лентах "Селфи" и "Год свиньи".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 30 марта на машину актера из "Бригады" и "Ликвидации" Виктора Супруна упал сосед и разбился насмерть.

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