Не Лорак единой: названы самые громкие разводы 2018 года

2018 год можно смело назвать годом звездных расставаний: крепкие супружеские пары, в которых казалось бы идеальные отношения, одна за другой распадались.

Подводя итоги года, OBOZREVATEL предлагает вам вспомнить самые громкие разводы звезд, которые потрясли весь мир.

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: СтарХит

Развод украинской певицы Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу стал самым громким в этом году. Так, очевидной причиной расставания пары, стала публичная измена мужа певицы, которого в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Судя по видео, Мурат обнимал спутницу и что-то жарко шептал ей на ушко. Отметим, что предполагаемая любовница Налчаджиоглу всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Ivona - bigmir)net

Также информация о том, что Ани Лорак все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же — гражданин Турции.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Cosmopolitan

Для многих поклонников стало шоком сообщение о разводе комиков Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как оказалось, у 72-летнего комика есть любовница — его директор 29-летняя Татьяна Брухунова. Также несколько месяцев между супругами шел громкий раздел всего вместе нажитого имущества на общую сумму полтора миллиарда рублей.

Отметим, что по информации СМИ первый шаг к расторжению брака сделала супруга артиста.

Развод Сергея Шнурова и Матильды Мозговой

Сергей Шнуров и Матильда Мозговая Фото: BigPicture

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Матильдой Мозговой в августе текущего года. По словам музыканта, за последний год пара пережила столько всего, что "можно книгу написать". Кроме того, он отметил, что жена ушла от него сама и причиной развода не стала измена с его стороны. Однако близкий друг артиста заявил, что якобы накануне застукал Матильду в постели с любовником.

Также через несколько месяцев в СМИ появились слухи о том, что Шнуров собирается снова жениться.

Развод Риты Дакоты и Влада Соколовского

Рита Дакота и Влад Соколовский Фото: СтарХит

Рита Дакота и Влад Соколовский были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Супруги вели свой видеоблог, в котором делились счастливой семейной жизнью.

Однако в августе певица заявила о разводе с мужем-изменщиком. Так, Дакота опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что причиной такого решения стали многочисленные измены мужа.

Развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Дженнифер Энистон и Джастин Теру Фото: Рамблер

Голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер Джастин Теру пробыли мужем и женой всего два с половиной года. Решение разойтись они назвали взаимным и заверили, что сохранят глубокое уважение и любовь друг к другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Ани Лорак впервые появилась на публике после громкой новости о ее официальном разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу. Артистка пришла на премьеру шоу "Лебединое озеро" в Москве вместе с дочкой и другим мужчиной.