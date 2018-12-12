''Не легко, але вчу'': французский певец ответил на главный языковой вопрос в Украине

Украина - еще совершенно молодая страна, к тому же свободная. Языковой вопрос существует лишь временно, в будущем страна непременно заговорит на украинском. В целом же говорить можно на разных языках, однако знать язык страны, в которой живешь, необходимо каждому без исключения.

Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделился французский певец Поль Манондиз, который в этом году посоревнуется за право представлять Украину на "Евровидении-2019". Как признался артист, попав однажды в Украину, он твердо решил стать ее гражданином, и сегодня, как бы ни было сложно, он учит государственный язык и считает это необходимым.

Фото: Апостроф Лайм

"Очень сложно (учить украинский - Ред.) Дело в том, что я еще и в Киеве живу, здесь большинство людей говорят на русском. А до этого я несколько месяцев был во Львове, и там я понял, что такое украинский язык", - вспомнил певец.

В будущем, как подчеркнул Манондиз, страна обязательно заговорит на родном языке.

"Я думаю, это не проблема, потому что Украина еще очень молодая страна, при этом свободная страна. Для всего этого просто надо время. Украина еще заговорит на украинском. И это надо. Да и язык ведь очень красивый, мелодичный. Для мене українська - як карамель", - добавил он.

Последние два месяца артист активно занимается вопросом получения украинского гражданства. Уверяет, что во Франции, после визита в Украину, больше не чувствует себя дома. Как будущий гражданин страны знание языка Манондиз считает обязательным.

"Это нужно. Це треба (переходит на украинский). Я зараз вчу українську мову. І це не дуже легко, але я вчу", - указал он.

Фото: Facebook

Полное интервью с певцом читайте вскоре на OBOZREVATEL

Во владении украинским языком Поль Манондиз может похвастаться определенным успехом. Как стало известно ранее, участвовать в Национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение-2019" артист намерен с песней на украинском "Про що мовчить твоє серце".

Прямые эфиры Национального отбора на песенный конкурс пройдут 9, 16 и 23 февраля. Музыкальным продюсером Нацотбора в этом году также остается Руслан Квинта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участница детского ''Евровидения'' от Украины растрогала сеть своим конкурсным выстулением. О поддержке украинской конкурсантки в сети высказались и зрители из соседних стран.