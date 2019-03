"Не имеет отношения к России!" Скандальный Лоза жестко прошелся по Лазареву

Российский музыкант Юрий Лоза считает, что композицию "Scream" певца Сергея Лазарева, с которой он собирается участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", нужно игнорировать.

Общественности не стоит обсуждать трек, об этом он заявил в комментарии Ura.ru.

"Лазарев не имеет к России никакого отношения. Он будет петь песню на английском языке на британском конкурсе. С какой стати россияне обсуждают его песню?" – сказал Лоза.

Юрий Лоза, Сергей Лазарев

Лозу поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, певцу не удастся победить в конкурсе.

"Песня исполнена интересно, но первое место она не займет. Такой композицией уже никого не удивить", – сказал он.

Отметим, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 марта Сергей Лазарев представил песню, с которой отправится на "Евровидение".

В первый час после презентации песни "Scream" Лазарев утратил лидерство в рейтинге букмекеров.

В России также раскритиковали конкурсную песню Лазарева. Опубликованный в сети видеоклип режиссера Константина Черепкова собрал много негативных отзывов пользователей YouTube и Instagram.

Сам Лазарев ответил на критику, заявив, что своей конкурсной песней будет выделяться на фоне соперников.

