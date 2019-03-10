"Не имеет отношения к России!" Скандальный Лоза жестко прошелся по Лазареву

Российский музыкант Юрий Лоза считает, что композицию "Scream" певца Сергея Лазарева, с которой он собирается участвовать в песенном конкурсе "Евровидение", нужно игнорировать.
Общественности не стоит обсуждать трек, об этом он заявил в комментарии Ura.ru.
"Лазарев не имеет к России никакого отношения. Он будет петь песню на английском языке на британском конкурсе. С какой стати россияне обсуждают его песню?" – сказал Лоза.
Юрий Лоза, Сергей Лазарев
Лозу поддержал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, певцу не удастся победить в конкурсе.
"Песня исполнена интересно, но первое место она не займет. Такой композицией уже никого не удивить", – сказал он.
Отметим, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта Сергей Лазарев представил песню, с которой отправится на "Евровидение".
В первый час после презентации песни "Scream" Лазарев утратил лидерство в рейтинге букмекеров.
В России также раскритиковали конкурсную песню Лазарева. Опубликованный в сети видеоклип режиссера Константина Черепкова собрал много негативных отзывов пользователей YouTube и Instagram.
Сам Лазарев ответил на критику, заявив, что своей конкурсной песней будет выделяться на фоне соперников.
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