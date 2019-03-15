''Не хватает интеллекта'': Шевчук призвал россиян-эмигрантов вернуться в страну

Лидер российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук призвал иммигрировавших в США соотечественников вернуться на родину.

Как пишет MK, в ходе гастролей по городам Америки музыкант заявил, что россиянам стоит помогать развиваться стране, в которой сегодня не хватает "просветленного интеллекта".

Фото: news.tut.by

"Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. <...> Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы же уже все обучились здесь — пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении", - отметил он.

"Чего мы ждем? Мы видели ваши просветленные лица и ждем, чтобы вы все упаковали чемоданы и приехали вместе с нами в Россию", - заявил Шевчук.

Как писал ранее OBOZREVATEL, новый клип ДДТ к песне "Альтернатива", в сюжете которого изображены будни рядового жителя РФ, вызвал дискуссии среди зрителей в YouTube. Некоторые пользователи сети высказались о плачевной ситуации в стране, назвав творчество в ней группы Юрия Шевчука "островом любви и надежды".

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